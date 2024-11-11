Член сборной Москвы по санному спорту умер в возрасте 17 лет

Член юношеской сборной Москвы по санному спорту скончался в возрасте 17 лет.

Об этом сообщила тренер спортсмена Ольга Рябова.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 17-летний сотрудник ресторана сербской кухни в Москве скончался на рабочем месте.

«Вчера вечером ушел из жизни один из наших молодых спортсменов. Это несчастье случилось в одном из кафе. Юноша учился в колледже МЧС, он очень хотел в будущем спасать людей. Мы второй день находимся в полнейшем шоке.

Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту, у него был медицинский допуск до 22 ноября, и в начале этого месяца он уже начал проходить углубленное медицинское обследование для участия в дальнейших соревнованиях.

Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений.

Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», – сказала Рябова.

По словам тренера, Федерация санного спорта России выразила соболезнования семье спортсмена и окажет ей материальную поддержку.