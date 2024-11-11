Член сборной Москвы по санному спорту умер в возрасте 17 лет
Об этом сообщила тренер спортсмена Ольга Рябова.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 17-летний сотрудник ресторана сербской кухни в Москве скончался на рабочем месте.
«Вчера вечером ушел из жизни один из наших молодых спортсменов. Это несчастье случилось в одном из кафе. Юноша учился в колледже МЧС, он очень хотел в будущем спасать людей. Мы второй день находимся в полнейшем шоке.
Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту, у него был медицинский допуск до 22 ноября, и в начале этого месяца он уже начал проходить углубленное медицинское обследование для участия в дальнейших соревнованиях.
Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений.
Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», – сказала Рябова.
По словам тренера, Федерация санного спорта России выразила соболезнования семье спортсмена и окажет ей материальную поддержку.
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