Первая серия документального фильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря
Серия фильма, созданного Stereotactic при поддержке Winline, выйдет в VK Видео. Премьера второй серии состоится 24 декабря.
«Параллельное вращение» расскажет о карьере Алене Косторной: как она стала чемпионкой Европы в женском катании, а потом перезапустила карьеру в парном вместе с мужем Георгием Куницей.
В фильме покажут тренировки, закулисье соревнований и ледовых шоу. Первые тренеры Алены вспомнят, как разглядели в ней будущую чемпионку, а мама фигуристки впервые расскажет о том периоде, когда Косторная ушла от Тутберидзе.
Помимо самой спортсменки и ее близких в качестве экспертов в фильме приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт.
В создании фильма приняли участие сотрудники Спортс»: Полина Крутихина стала сценаристом, Майя Багрянцева – экспертом.
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