Первая серия документального фильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря

Первая серия докфильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря.

Серия фильма, созданного Stereotactic при поддержке Winline, выйдет в VK Видео. Премьера второй серии состоится 24 декабря.

«Параллельное вращение» расскажет о карьере Алене Косторной : как она стала чемпионкой Европы в женском катании, а потом перезапустила карьеру в парном вместе с мужем Георгием Куницей.

В фильме покажут тренировки, закулисье соревнований и ледовых шоу. Первые тренеры Алены вспомнят, как разглядели в ней будущую чемпионку, а мама фигуристки впервые расскажет о том периоде, когда Косторная ушла от Тутберидзе .

Помимо самой спортсменки и ее близких в качестве экспертов в фильме приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт .

В создании фильма приняли участие сотрудники Спортс»: Полина Крутихина стала сценаристом, Майя Багрянцева – экспертом.