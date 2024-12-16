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Первая серия документального фильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря

Первая серия докфильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря.

Серия фильма, созданного Stereotactic при поддержке Winline, выйдет в VK Видео. Премьера второй серии состоится 24 декабря.

«Параллельное вращение» расскажет о карьере Алене Косторной: как она стала чемпионкой Европы в женском катании, а потом перезапустила карьеру в парном вместе с мужем Георгием Куницей.

В фильме покажут тренировки, закулисье соревнований и ледовых шоу. Первые тренеры Алены вспомнят, как разглядели в ней будущую чемпионку, а мама фигуристки впервые расскажет о том периоде, когда Косторная ушла от Тутберидзе.

Помимо самой спортсменки и ее близких в качестве экспертов в фильме приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт.

В создании фильма приняли участие сотрудники Спортс»: Полина Крутихина стала сценаристом, Майя Багрянцева – экспертом.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
телевидение
logoЕлизавета Туктамышева
logoЭтери Тутберидзе
Георгий Куница
logoАлена Косторная
Александр Энберт
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