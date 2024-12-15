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Чок о дизайне костюмов: «Мне очень нравится эта сторона фигурного катания – ты как бы за кадром, но при этом незримо присутствуешь на льду»

Американская фигуристка Мэдисон Чок рассказала об увлечении дизайном костюмов.

Чок создала дизайн-студию Madison Chock Design. В этом сезоне она создала дизайн для платья испанской фигуристки Оливии Смарт к произвольному танцу под саунд-трек из фильма «Дюна». 

«Я обожаю рисовать, это мое второе любимое занятие после фигурного катания. Я рисую с детства, но сейчас уделять этому много времени не получается. В пандемию было проще: я тогда нарисовала портреты всем, до кого могла дотянуться, ха-ха. Но больше всего я люблю придумывать эскизы костюмов, причем занялась этим, когда только начинала кататься», – рассказала Чок. 

«Ей богу, мне надо было с самого начала позвонить Мэдисон, а вместо этого я потеряла столько времени. Она сразу набросала идею, придумала акцентный шарф-капюшон – и через неделю у меня был гениальный дизайн платья. Программа стала восприниматься совсем по-другому, это волшебство.

Мэди должна сделать это своей профессией после того, как закончит со спортом. У нее дар!» – поделилась Смарт. 

«Если честно, я придумала платье для Оливии еще до того, как она мне позвонила. Я видела их программу много раз на катке, слышала эту гипнотизирующую музыку и не могла унять воображение. Я предложила ей несколько вариантов, мы выбрали цвет и ткань – и в итоге получился очень сильный и цельный образ.

Мне очень нравится эта сторона фигурного катания – ты как бы за кадром, но при этом незримо присутствуешь на льду», – добавила Чок.

Самое продуманное платье фигурного сезона. Конечно, у Мэдисон Чок

Опубликовала: Мария Величко
Источник: блог «Всем лутц!» на Спортс’‘
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