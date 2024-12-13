Ягудин о фото с Плющенко: «Кто-то проходил мимо и случайно нас застал. Это очень мило»

Ягудин заявил, что совместное фото с Евгением Плющенко было случайным.

Олимпийские чемпионы сфотографировались на трибунах Гран-при России в Санкт-Петербурге, улыбаясь друг другу.

– Мы видели фоточку, как вы вместе сфотографировались. Как это произошло?

– Мило очень.

– А кто подошел? Ты?

– А кто-то вот проходил мимо и случайно нас застал.

– Неужели не осталось старого доброго противостояния?

– Все будет. Фигурное катание развивается в абсолютно правильном направлении, будут и битвы школы, и битвы городов. Самое главное же – просто привлекать как можно больше людей, показывать, насколько это все красиво.

Слушайте, на следующий год мне последний паспорт уже получать. Но круто, когда ты вновь можешь встретиться. Здесь уже не про то, что победа или поражение может в корне изменить твою жизнь, а про то, чтобы создать какой-то условный праздник для тех, кто жаждет этого, – сказал Алексей Ягудин в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу