Трусова о Кубке первого канала: «Я уже пошутила, что начала выигрывать после того, как завершила... Нет, не буду говорить, что завершила. Не выступаю в соревнованиях»
Фигуристка Александра Трусова едва не оговорилась насчет завершения карьеры.
Команда Трусовой сегодня победила команду Анны Щербаковой на Кубке Первого канала среди юниоров в Москве. Александра и Анна участвовали в качестве наставников.
«Спасибо ребятам, которые подарили мне первую победу на Кубке Первого канала. Я уже пошутила, что начала выигрывать после того, как завершила... Нет, не буду говорить, что завершила. Не выступаю в соревнованиях», – цитирует 20-летнюю Трусову «Р-Спорт».
«Если меня пригласят, я бы с удовольствием побыла наставником или капитаном на Кубке Первого канала среди взрослых», – приводит слова Трусовой Sport24.
Трусова в нынешнем сезоне выступала на контрольных прокатах сборной России, но не участвовала в соревнованиях.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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