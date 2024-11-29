Подкасты
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«Напрягает, что тебя будто облили компотом». Наши фигуристы заслужили таких добрых комментаторов?

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Привет!

В фигурном катании завершились две параллельные серии Гран-при.

В России снова было жарко: историческое фото Плющенко и Ягудина, исторический ли (?) прокат Дикиджи, много слез у девушек и интриг у танцоров. И все это под «компотный» комментарий Щербаковой и Коляды.

Ну а на Гран-при Китая, кажется, самым ярким было выступление двух бурундуков с показательным – за масками скрывались Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова подводят итоги в подкасте «Чистый хвост».

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! И сразу обсуждаем последние новости: у Туктамышевой – пиво, у Игнатовых – парные татуировки

6:31 ищем тайные знаки в совместном фото Плющенко и Ягудина

14:57 Ваню бесит, что российским одиночникам ставят баллы Ханю и Фернандеса

20:06 мы нашли программу, в которой хореографии еще меньше, чем в произвольной Федорова

26:08 почему Гуменник заявляет контент в ущерб себе? 

33:16 Полине впервые захотелось пересмотреть прокат Дикиджи – что зацепило?

37:24 комментаторы Первого канала боятся говорить правду про фигуристов?

45:48 Паша разносит Коляду и Щербакову за беззубые эфиры

50:47 что случилось с Акатьевой? И почему четверной в произвольной – это ошибка?

55:52 Муравьева тоже в раздрае: мешает неудачный контент или конфликт в «Ангелах Плющенко»?

1:03:02 у Горбачевой слишком взрослые программы? Настя не согласна

1:10:17 Мишина и Галлямов снова обыграли Бойкову и Козловского: есть рациональная и конспирологическая версии

1:16:40 Миронова и Устенко в поиске башен Шпильбанда и места в тройке чемпионата России

1:23:51 за счет чего взлетели Кагановская и Некрасов? И почему все-таки не смогли победить на Гран-при?

1:29:48 что за странности с оценками Дэвис и Смолкина? Мы разобрались

1:35:37 бурундуки, Дэдпул, Чип и Дейл в финале нашего подкаста

Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу

Дочь Тутберидзе – бурундук! У Дэвис и Смолкина очаровательная показалка

Наших фигуристов награждают баллами как у лучших прокатов в истории. Это очень плохо

Как меняется наша фигурка в изоляции: женщины – уже не главные на льду?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

logoМаксим Некрасов
logoДмитрий Козловский
пары
logoВасилиса Кагановская
Григорий Федоров
мужское катание
женское катание
logoАлександра Бойкова
logoПетр Гуменник
logoПодкасты
logoАлексей Ягудин
logoЕвгений Плющенко
logoАнна Щербакова
logoСофья Акатьева
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
танцы на льду
logoГран-при Китая
logoСофья Муравьева
Алина Горбачева
logoВладислав Дикиджи
logoСерия Гран-при России
logoМихаил Коляда