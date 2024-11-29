«Напрягает, что тебя будто облили компотом». Наши фигуристы заслужили таких добрых комментаторов?
Привет!
В фигурном катании завершились две параллельные серии Гран-при.
В России снова было жарко: историческое фото Плющенко и Ягудина, исторический ли (?) прокат Дикиджи, много слез у девушек и интриг у танцоров. И все это под «компотный» комментарий Щербаковой и Коляды.
Ну а на Гран-при Китая, кажется, самым ярким было выступление двух бурундуков с показательным – за масками скрывались Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова подводят итоги в подкасте «Чистый хвост».
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем! И сразу обсуждаем последние новости: у Туктамышевой – пиво, у Игнатовых – парные татуировки
6:31 ищем тайные знаки в совместном фото Плющенко и Ягудина
14:57 Ваню бесит, что российским одиночникам ставят баллы Ханю и Фернандеса
20:06 мы нашли программу, в которой хореографии еще меньше, чем в произвольной Федорова
26:08 почему Гуменник заявляет контент в ущерб себе?
33:16 Полине впервые захотелось пересмотреть прокат Дикиджи – что зацепило?
37:24 комментаторы Первого канала боятся говорить правду про фигуристов?
45:48 Паша разносит Коляду и Щербакову за беззубые эфиры
50:47 что случилось с Акатьевой? И почему четверной в произвольной – это ошибка?
55:52 Муравьева тоже в раздрае: мешает неудачный контент или конфликт в «Ангелах Плющенко»?
1:03:02 у Горбачевой слишком взрослые программы? Настя не согласна
1:10:17 Мишина и Галлямов снова обыграли Бойкову и Козловского: есть рациональная и конспирологическая версии
1:16:40 Миронова и Устенко в поиске башен Шпильбанда и места в тройке чемпионата России
1:23:51 за счет чего взлетели Кагановская и Некрасов? И почему все-таки не смогли победить на Гран-при?
1:29:48 что за странности с оценками Дэвис и Смолкина? Мы разобрались
1:35:37 бурундуки, Дэдпул, Чип и Дейл в финале нашего подкаста
Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу
Дочь Тутберидзе – бурундук! У Дэвис и Смолкина очаровательная показалка
Наших фигуристов награждают баллами как у лучших прокатов в истории. Это очень плохо
Как меняется наша фигурка в изоляции: женщины – уже не главные на льду?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.