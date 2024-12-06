Эван Бейтс: «Мы внесли несколько изменений после Гран-при Японии, и это было хорошо воспринято зрителями и судьями»

Мэдисон Чок и Эван Бейтс сообщили, что довольны прокатом ритм-танца.

Американский дуэт лидирует в финале Гран-при в Гренобле с 87,73 баллами.

«Сегодня был действительно хороший прокат. Мы смогли хорошо взаимодействовать с публикой. Мне нравится быть во Франции, мы любим выступать здесь перед зрителями, а также обожаем французскую еду», – сказала Чок.

«Мы внесли несколько изменений после Гран-при Японии, и это было хорошо воспринято зрителями и судьями, так что привело к лучшему результату сезона.

Французская публика ценит танцы на льду, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сделали их очень популярными. Было удивительно и вдохновляюще тренироваться вместе с ними», – добавил Бейтс .

Для меня Мэдисон Чок – последняя роковая женщина фигурного катания