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Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е

Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на турнире в Сочи.

Турнир на призы Федора Климова

Сочи

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,37

2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,16

3. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,32

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 59,60

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoЕлизавета Пасечник
logoДарио Чиризано
Алиса Крайнюкова
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
Семен Нетсев
Александр Вахнов
Дарья Савкина
logoсборная России
logoМаксим Некрасов
турнир на призы Климова
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