Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е
Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на турнире в Сочи.
Турнир на призы Федора Климова
Сочи
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,37
2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,16
3. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,32
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 59,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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