Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е

Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на турнире в Сочи.

Турнир на призы Федора Климова Сочи Танцы на льду Ритм-танец 1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,37 2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,16 3. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,32 4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 59,60