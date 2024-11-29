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Кондратюк, Дикиджи, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано выступят с показательными номерами на Кубке Первого канала среди юниоров

Кондратюк и Дикиджи представят номера на Кубке Первого канала среди юниоров.

Турнир пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».

С показательными номерами выступят Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoВладислав Дикиджи
logoДарио Чиризано
logoМаксим Некрасов
logoЕлизавета Пасечник
logoсборная России
мужское катание
logoМарк Кондратюк
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
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