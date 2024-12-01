Хореограф Плишкин о программах «Кармен» у фигуристов: «Классная и понятная классическая история. Почему это надо запрещать? Не нравится – не смотри»

Хореограф Плишкин не считает, что фигуристам надо запрещать программы «Кармен».

– В фигурном катании среди болельщиков давно существует шутка: надо на законодательном уровне запретить брать «Кармен» и «Адажио» Альбинони. Я бы еще добавил «Самсона и Далилу» и «Тоску»: все это такие темы, на которые берут и делают программы по лекалам и шаблонам. Согласны, что эта проблема есть?

– Согласен, что это есть, но я не назову это проблемой. Ну есть «Кармен», классная и понятная классическая история. Кто-то хочет это скатать – да пожалуйста, почему это надо запрещать? Не нравится – не смотри.

– Если вам кто-то предложит поставить «Кармен» – согласитесь?

– Очень сильно подумаю. Справлюсь ли с этой задачей. Были в истории фигурного катания крутые «Кармен» – стоит ли мне туда лезть? Были и классические постановки, и авангардные. На этом поле, так сказать, уже сильно покосили – осталось ли там тебе что-нибудь? – сказал хореограф Сергей Плишкин .