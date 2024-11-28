Камила Валиева выиграла премию «Блогема» в номинации «Спортивный блогер»

Камила Валиева получила премию как лучший спортивный блогер.

Сегодня в Москве объявили победителей премии для блогеров и лидеров мнений «Блогема».

Валиева вошла в шорт-лист номинации «Спортивный блогер» по итогам народного голосования, которое проходило с 4 по 22 октября. Следующим этапом было голосование экспертного жюри.

Также на премию претендовали Евгения Медведева, гимнаст Никита Нагорный, футбольный блогер Герман эль Классико и фитнес-тренер Владимир Олефиренко.