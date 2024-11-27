Татьяна Тарасова: «Исинбаева – выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Мы не можем предъявлять ей никаких претензий»

Татьяна Тарасова заявила, что хорошо относится к Елене Исинбаевой.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины.

«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто ее называет предателем? Никогда не слышала. Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева.

Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил.

Исинбаева – русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре