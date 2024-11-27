Татьяна Тарасова: «Исинбаева – выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Мы не можем предъявлять ей никаких претензий»
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины.
«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто ее называет предателем? Никогда не слышала. Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева.
Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил.
Исинбаева – русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
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