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Татьяна Тарасова: «Исинбаева – выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Мы не можем предъявлять ей никаких претензий»

Татьяна Тарасова заявила, что хорошо относится к Елене Исинбаевой.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины. 

«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто ее называет предателем? Никогда не слышала. Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева.

Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил.

Исинбаева – русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoЕлена Вяльбе
logoЕлена Исинбаева
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