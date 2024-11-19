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Костнер о повышении возрастного ценза: «Теперь есть больше времени на развитие личности. У девочек появился шанс понять — кто они, что чувствуют»

Каролина Костнер рассказала о плюсах повышения возрастного ценза.

— С тех пор как вы ушли из спорта, многое изменилось в женском катании — произошла революция четверных, теперь уже постреволюционный период. Что вы думаете о нынешнем женском одиночном катании?

— Когда появляется что-то новое, нужно несколько лет, чтобы найти новый баланс. Мы сейчас в процессе поиска. Женское катание ищет новую идентичность, четверные делают, тройной аксель уже прыгает не одна Мидори Ито или Мао Асада. Нужно найти вариант, как делать эти сложные элементы, но не потерять интерес, личностей, уникальность каждой программы.

И я надеюсь, что девушки смогут найти свое катание без попыток ради победы стать теми, кем они не являются. Поскольку возрастной ценз повышен, есть больше времени на развитие личности. Вместо того чтобы оставаться девочками, которые просто слушаются тренеров и выполняют их инструкции, появился шанс обрести понимание — кто они, что чувствуют и чем является для них фигурное катание.

— Вам кто-то нравится из нынешних фигуристок?

— Мне повезло работать с юными японскими фигуристками. За становлением некоторых из них следить весело. Что касается взрослого уровня, я очень впечатлена Эмбер Гленн.

Помню, как видела ее в Техасе на одном мероприятии — тогда она была совсем маленькой! Сейчас я наблюдаю на соревнованиях, как она сохранила решительность не сдаваться, вопреки критике. Эмбер привносит в фигурное катание жизнь, она — сильная личность. Желаю всем фигуристам любить то, что они делают, и никогда не чувствовать, что они недостаточно хороши, – рассказала Костнер.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoКаролина Костнер
logoсборная США
женское катание
Эмбер Гленн
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