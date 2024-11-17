Льюис Гибсон: «Мы рады результату, но мы его совсем не ожидали. Скажу больше: мы немного шокированы тем, что отобрались в финал с двумя золотыми медалями»
Британские танцоры на льду Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу на этапе Гран-при в финском Хельсинки. Ранее они выиграли этап Гран-при в США.
Гибсон: Мы сегодня в полной мере наслаждались нашей программой.
Эта неделя началась для нас с сильного стресса – Лайла очень неудачно упала на тренировке. И совершенно неожиданно она заканчивается на таком подъеме.
Конечно, мы рады такому результату, но мы его совсем не ожидали. Скажу больше: мы немного шокированы тем, что отобрались в финал с двумя золотыми медалями – и, конечно, никакими фаворитами мы себя не считаем.
Фир: У нас впереди довольно плотное расписание – чемпионат страны, а потом сразу финал, но нам надо успеть потренироваться по максимуму, потому что программы пока далеки от идеала.
Гибсон: А я надеюсь, что успею до отлета в Гренобль нарядить новогоднюю елку!
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