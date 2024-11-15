Лайла Фир повредила ногу при падении на тренировке на Гран-при Финляндии
Британская фигуристка Лайла Фир получила повреждение на Гран-при Финляндии.
Об этом сообщает корреспондент Спортс Майя Багрянцева.
«У нас тут первое неприятное падение на этапе Гран-при в Хельсинки: на тренировке танцоров во время исполнения твизлов упала Лайла Фир. Вернее, упали они оба с Льюисом Гибсоном, но она с бОльшими потерями :(
Партнер задел коньком (но не лезвием, к счастью, а ботинком) ее левую лодыжку, в итоге Лайлу со льда он уносил на руках. А к врачам ее отнесли уже они вдвоем с Ромэном Агунауэром (тренером).
Сейчас она в медицинской комнате, пока говорят, что страшного ничего не случилось. Но тренировочный день для пары Фир-Гибсон точно закончился :(», – написала Багрянцева.
Соревнования в танцах на льду на этапе Гран-при в Финляндии пройдут 16-17 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
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