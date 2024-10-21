Льюис Гибсон: «Победа на Гран-при – это нечто особенное и потрясающее»
Британские фигуристы победили в танцах на льду, набрав 206,38 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205,63), третьими – испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (189,44).
Фир: Огромная честь стоять на пьедестале в этот день. И еще более значимо, что мы находимся здесь вместе со всеми нашими товарищами по команде.
Гибсон: Победа на Гран-при – это нечто особенное и потрясающее. Наша первая победа на NHK (этапе Гран-при в Японии – Спортс’‘) была, конечно, экстраординарной, там мы дожидались результатов за кулисами. На этот раз раз мы сразу увидели их в кисс-энд-край. Безусловно, в обоих случаях это было здорово.
Выбор музыки для программ? Обычно мы берем то, что нас цепляет, что нравится лично нам и что мы действительно хотим исполнить.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий