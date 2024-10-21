Лайла Фир и Льюис Гибсон высказались о своей победе на этапе Гран-при в США.

Британские фигуристы победили в танцах на льду, набрав 206,38 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205,63), третьими – испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (189,44).

Фир: Огромная честь стоять на пьедестале в этот день. И еще более значимо, что мы находимся здесь вместе со всеми нашими товарищами по команде.

Гибсон: Победа на Гран-при – это нечто особенное и потрясающее. Наша первая победа на NHK (этапе Гран-при в Японии – Спортс’‘) была, конечно, экстраординарной, там мы дожидались результатов за кулисами. На этот раз раз мы сразу увидели их в кисс-энд-край. Безусловно, в обоих случаях это было здорово.

Выбор музыки для программ? Обычно мы берем то, что нас цепляет, что нравится лично нам и что мы действительно хотим исполнить.