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Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы

31 октября юниорские пары разыграют медали на Гран-при России в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

2. Ева Гудэ – Иван Долгодворов

3. Софья Маринина – Роман Черненко 

Вторая разминка

4. Валерия Петрова – Павел Божко 

5. Мария Симонова – Петр Алексеенко 

6. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Третья разминка

8. Кира Доможирова – Илья Вегера

9. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

10. София Диана Касинс – Александр Брегей

11. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

После короткой программы

1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,72

2. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,39

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,92

4. Кира Доможирова – Илья Вегера – 60,59

5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 59,35

6. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 57,47

7. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 51,58

8. Валерия Петрова – Павел Божко – 51,36

9. Софья Маринина – Роман Черненко – 50,96

10. Ева Гудэ – Иван Долгодворов – 47,14

11. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 45,63

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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результаты
пары
Мария Симонова
logoСерия Гран-при России
Софья Маринина
Анастасия Чернышова
Алексей Белкин
Петр Алексеенко
Идель
Вероника Меренкова
Даниль Галимов
Валерия Ходыкина
София Диана Касинс
Кира Доможирова
Илья Вегера
Дмитрий Шеремет
Владислав Вильчик
Роман Черненко
Александр Брегей
Юлия Филимонова
Илья Пыльнев
Ева Гудэ
Иван Долгодворов
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