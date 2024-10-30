Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
2. Ева Гудэ – Иван Долгодворов
3. Софья Маринина – Роман Черненко
Вторая разминка
4. Валерия Петрова – Павел Божко
5. Мария Симонова – Петр Алексеенко
6. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Третья разминка
8. Кира Доможирова – Илья Вегера
9. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
10. София Диана Касинс – Александр Брегей
11. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
После короткой программы
1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,72
2. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,39
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,92
4. Кира Доможирова – Илья Вегера – 60,59
5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 59,35
6. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 57,47
7. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 51,58
8. Валерия Петрова – Павел Божко – 51,36
9. Софья Маринина – Роман Черненко – 50,96
10. Ева Гудэ – Иван Долгодворов – 47,14
11. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 45,63
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