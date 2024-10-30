Татьяна Тарасова посетит этап Гран-при России в Казани
Татьяна Тарасова посетит этап Гран-при России «Идель» в Казани.
Соревнования пройдут 2-3 ноября.
— Поедете на соревнования в Казани?
— Да.
— Как комментатор?
— Нет, не думаю, что буду комментировать.
— Как зритель?
— Нет, как зритель поедете вы. Я поеду как эксперт, — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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