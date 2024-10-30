Татьяна Тарасова посетит этап Гран-при России в Казани

Татьяна Тарасова посетит этап Гран-при России «Идель» в Казани.

Соревнования пройдут 2-3 ноября.

— Поедете на соревнования в Казани?

— Да.

— Как комментатор?

— Нет, не думаю, что буду комментировать.

— Как зритель?

— Нет, как зритель поедете вы. Я поеду как эксперт, — сказала Тарасова.