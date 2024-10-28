Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»

Фигуристка Софья Шевченко рассказала о прогрессе в дуэте с Андреем Ежловым.

Танцевальная пара стала пятой на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Шевченко и Ежлов набрали 187,15 балла в сумме.

«Если честно, мы совершенно не знали, чего ждать в плане оценок. Была проведена действительно большая работа, мы очень сильно вложились и в процесс скатывания, и в постановку программ. Хотелось, чтобы уже на первом старте нам дали сигнал, что мы работаем, растем. Мы очень хотим достичь того уровня, на котором катаются другие пары мастеров, потому что мы в дуэте недавно.

Очень довольны, что баллы выросли, для начала сезона это неплохой результат. Не хотелось, чтобы получился такой же диссонанс, как в том году. Тогда, даже набирая 76 баллов за ритм-танец, мы получали не очень высокие оценки за произвольный, так как там не хватало техники. Сейчас, по нашим ощущениям, над произвольным тоже нужно еще работать, но мы рады, что прогресс виден, и его оценили.

Хотим расти от старта к старту. Уверенно выходить на лед, потому что в Магнитогорске мы сильно переживали, хоть и старались это максимально скрыть. Также нам хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон.

Чтобы и зрители, и судьи видели в нас перспективных спортсменов, которые, если все сложится хорошо, смогли бы когда-нибудь представить свою страну на международном уровне. Потому что мы настроены работать вдолгую, хотим быть оригинальными, чем-то цеплять», – рассказала Шевченко.

В сентябре Шевченко и Ежлова не пригласили на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге.

«Сначала было ощущение, что мы не поставили какую-то точку. Мы провели хороший сбор, показали себя специалистам, были довольны собой. Но, конечно, хотелось какой-то красивый финал – выступить перед публикой, представить программы. Но этого не случилось, и было немного непривычно.

Мы привыкли, что мы набираем пик, дальше идет эмоциональное напряжение в виде соревнований или прокатов – и снова работать. А сейчас получилось так, что работа над ошибками была, но выплеска не случилось.

Я буквально за неделю до этих соревнований задумалась, какой вывод можно сделать из этого на будущее. Программы у нас действительно классные, отмечают, что они нам подходят. Но произвольный к моменту прокатов в Питере точно еще был не на том уровне, на котором он есть сейчас. Так что, возможно, тогда программы бы так не заиграли и не были бы так оценены.

Мы ведем подсчет – в первый день соревнований у нас был 20-й прокат ритм-танца, во второй – 14-й прокат произвольного. И, конечно, это дает о себе знать. Когда волнение начинает переполнять, наработанная база помогает показать хорошее катание», – добавила Шевченко.