Первый канал назвал условия публикации своих видео по фигурному катанию в соцсетях
После контрольных прокатов сборной России, проходивших в сентябре, из соцсетей удалялся видеоконтент, права на который принадлежат Первому.
«Вниманию администраторов сообществ и каналов в социальных сетях и мессенджерах.
Принимая во внимание вклад сообществ болельщиков в популяризацию фигурного катания, Первый канал пошел на исключительные условия и предоставил возможности для распространения своего видеоконтента при соблюдении правил, описанных по ссылке. Прочитайте, пожалуйста, внимательно!
Надеемся, это поможет вам развивать ваши каналы и сообщества, популяризировать фигурное катание и делиться контентом про любимых фигуристов», – говорится в сообщении Первого.
Уточняется, что короткие фрагменты видео канала могут использоваться только при соблюдении следующих условий: хронометраж выбранного фрагмента не должен превышать 30 секунд из любого видео, в том числе в формате «эдитов». То есть из одного проката, интервью, влога и другого видео – не более 30 секунд. Общий хронометраж видео – не более 1 минуты. В посте, где публикуется фрагмент, должна быть ссылка на источник – www.1tv.ru.
Видеофрагменты могут использовать спортсмены-герои видео, официальные фан-группы спортсменов-героев видео, а также каналы и сообщества о фигурном катании, не размещающие коммерческую рекламу в своем канале или сообществе.
При этом под пиратский контент, который будет заблокирован, попадает следующее: видеозаписи и их фрагменты, не соответствующие условиям; видеозаписи любого хронометража, сделанные с трибун или в зоне проведения соревнований на стадионе; видеозаписи любого хронометража, записанные с экрана; посты, содержащие видео Первого канала и видеозаписи, сделанные на стадионе или с экрана, не соответствующие условиям; посты, содержащие ссылки на пиратские трансляции и любые страницы сайтов, содержащие пиратское видео.
Также отмечается, что без ограничений в любых каналах, сообществах и на любых сайтах можно использовать ссылки на публикации на официальном сайте Первого канала так, чтобы видео встраивалось в пост; любые скриншоты (стопкадры) с любого видео; а также репосты любых публикаций, в том числе с видеоконтентом из официальных пабликов Первого канала в Telegram, ОК, ВК и RuTube.
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