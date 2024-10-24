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Тренер Угожаева: «Москвина нам очень помогает во время занятий, приходит практически каждый день. Она очень тонкий психолог и мудрый человек»

Тренер фигуриста Николая Угожаева рассказал о помощи Москвиной на тренировках.

Ранее Угожаев победил на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Спортсмен тренируется под руководством Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной.

– То, что с вами у борта во время соревнований в Питере стояла Тамара Москвина, чья инициатива?

– Она сама подошла к нам после того, как откатались Настя Мишина и Саша Галлямов, и сказала, что хочет остаться.

– Вам, как тренеру, такое соседство добавляет ответственности?

– Скорее – внутренней гордости. Тамара Николаевна нам очень помогает во время занятий: приходит практически каждый день, подсказывает, как по программе элементы правильно разложить, как психологически подойти к решению той или иной ситуации. Она очень тонкий психолог и мудрый человек, поэтому вся наша команда – и я сам, и Николай Морошкин – при любом удобном случае просим у нее совета.

– Какую задачу вы ставите на этот сезон – усложнить программу до возможного максимума или оставить нынешний контент, с которым надо просто хорошо справиться на всех предстоящих стартах?

– На данный момент, считаю, мы нашли оптимальный вариант. Плюс риттбергер в запасе.

– Если говорить о мужском катании в мире, какой прыжковый набор вам представляется программой-минимум?

– В короткой ты просто обязан делать два квада.

– А в произвольной? Уже пришло время стремиться к тому, чтобы все прыжки были четверными, или еще нет?

– Сложно сказать. Помимо физической, это еще очень большая психологическая нагрузка, с которой способны справляться далеко не все. Так что нет у меня на этот счет однозначного ответа. С другой стороны, если ты владеешь всеми четверными, почему бы и не ставить перед собой задачу их показать?

– О чем в техническом плане мечтает Угожаев, вы знаете?

– Мы еще на сборе в Сочи четверной аксель делали, если вы об этом. Просто сейчас немножко притормозили работу над этим прыжком. Каскад из квадов Коля тоже на тренировках прыгал. У нас была задумка вставить в программу в конце сезона каскад тройной аксель – четверной тулуп. Так сказать, начать с этого, а потом уже все остальное, – сказал Хромин.

Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Дмитрий Хромин
logoТамара Москвина
logoсборная России
мужское катание
Николай Морошкин
Николай Угожаев
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