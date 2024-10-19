Евгений Плющенко: «Трофимова восстанавливается, у нее будет повторное обследование. Пока полностью снял ее с тренировок»
Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья фигуристки Киры Трофимовой.
Ранее Плюшенко сообщал, что 14-летняя Трофимова может пропустить этапы Гран-при России среди юниоров.
«Кира Трофимова восстанавливается, у нее будет повторное обследование. Она полностью под присмотром врачей, они консультируют. Там ничего экстремального нет. Ждем времени, когда ей разрешат специалисты выйти на лед, здоровье превыше всего.
Я ее пока полностью снял с тренировок, она сейчас восстанавливается, отдыхает. Если есть требование врачей сделать паузу, значит, надо прислушиваться», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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