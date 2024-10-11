«Мои сны при температуре 39». Щербакова опубликовала видео совместного танца с Трусовой и Самоделкиной
Анна Щербакова опубликовала в соцсети видео танца.
В ролике Щербакова танцует вместе с Александрой Трусовой, Софьей Самоделкиной, Марией Мазур и Кирой Трофимовой.
«Мои сны при температуре 39», – написала олимпийская чемпионка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Щербаковой
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