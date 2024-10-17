Елизавета Худайбердиева о разводе: «Всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов»
Фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о разводе.
«После развода я не афиширую свою личную жизнь, но и не скрываю!
Мне всего 22. К большому сожалению, случилось так, как случилось. Но я ни секунды не жалею и всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов.
Сила в любви, друзья. Не бойтесь любить, влюбляться и разрешайте быть любимыми.
Совсем скоро выйдет интервью, где я впервые комментировала эту главу жизни», – написала Худайбердиева в соцсетях.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Елизаветы Худайбердиевой
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