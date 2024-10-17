Елизавета Худайбердиева дала советы по уходу за собой: «Влюбляйтесь. Не ешьте и не пейте за 4 часа до сна»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась советами красоты.

«1. Влюбляйтесь. Это саааамый действенный способ хорошо выглядеть.

2. Не ешьте и не пейте за 4 часа до сна. Я обожаю все соленое: огурчики, острый супец… Но это мой главный враг, я слишком склонна к отекам. И высыпайтесь.

3. Меньше пользуйтесь косметикой. В обычной жизни я практически никогда не крашусь.

4. Не жалейте денег на уход за собой и косметолога. Чем раньше вы начнете ухаживать за своей кожей, тем меньше придется делать процедур в 30+.

5. Следите за здоровьем зубов. Улыбка – главная индивидуальность девушки», – написала Худайбердиева в соцсетях.