Елизавета Худайбердиева дала советы по уходу за собой: «Влюбляйтесь. Не ешьте и не пейте за 4 часа до сна»
Фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась советами красоты.
«1. Влюбляйтесь. Это саааамый действенный способ хорошо выглядеть.
2. Не ешьте и не пейте за 4 часа до сна. Я обожаю все соленое: огурчики, острый супец… Но это мой главный враг, я слишком склонна к отекам. И высыпайтесь.
3. Меньше пользуйтесь косметикой. В обычной жизни я практически никогда не крашусь.
4. Не жалейте денег на уход за собой и косметолога. Чем раньше вы начнете ухаживать за своей кожей, тем меньше придется делать процедур в 30+.
5. Следите за здоровьем зубов. Улыбка – главная индивидуальность девушки», – написала Худайбердиева в соцсетях.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Елизаветы Худайбердиевой
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