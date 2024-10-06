Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Уси

С 9 по 12 октября в Уси пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров 7-й этап Уси, Китай 10 октября, четверг Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Юниоры, короткая программа 14:00 11 октября, пятница Юниорки, короткая программа 9:30 Юниоры, произвольная программа 14:30 12 октября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 7:15 Юниорки, произвольная программа 10:25 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU . Полный список участников можно посмотреть здесь .