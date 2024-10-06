Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Уси
С 9 по 12 октября в Уси пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
10 октября, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Юниоры, короткая программа
14:00
11 октября, пятница
Юниорки, короткая программа
9:30
Юниоры, произвольная программа
14:30
12 октября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
7:15
Юниорки, произвольная программа
10:25
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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