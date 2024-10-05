Мемориал Дениса Тена. Фаббри и Айер, Ташлерова и Ташлер, Уна и Гэйдж Браун выступят с произвольными танцами
ISU Challenger
Астана, Казахстан
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11:30 по московскому времени.
Вторая разминка
7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада)
8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Третья разминка
9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
11. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)
12. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Четвертая разминка
13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
14. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
16. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 73,66
2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,03
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,01
4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 72,28
5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,91
6. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США) – 65,63
7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,08
8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,07
9. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 60,59
10. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 60,30
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