0

Мемориал Дениса Тена. Фаббри и Айер, Ташлерова и Ташлер, Уна и Гэйдж Браун выступят с произвольными танцами

5 октября дуэты покажут произвольные танцы на Мемориале Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11:30 по московскому времени.

Вторая разминка

7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада)

8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

Третья разминка

9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) 

10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

11. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США) 

12. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Четвертая разминка

13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

14. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 

15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

16. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 73,66

2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,03

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,01

4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 72,28

5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,91

6. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США) – 65,63

7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,08

8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,07

9. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 60,59

10. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 60,30

Опубликовано: Полина Лоцик
результаты
танцы на льду
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Великобритании
logoсборная Чехии
logoсборная Украины
Алисия Фаббри
Иван Десятов
Уна Браун
Гэйдж Браун
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Мемориал Дениса Тена
Изабелла Флорес
Ханна Лим
Е Куан
Пол Айер
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Фиби Беккер
Джеймс Эрнандес
Мари Дюпайяж
Тома Набе
Зои Ларсон
Андрей Капран
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Эгадзе, Литвинцев, Грассль выступят с произвольными программами
33 минуты назад
Shanghai Trophy. Мемола, Браун, Васильев и Чха Чжун Хван выступят с произвольными программами
51 минуту назад
Мемориал Панина. Семененко, Лутфуллин, Дикиджи, Угожаев, Даниелян выступят с произвольными программами
вчера, 23:03
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами
вчера, 22:36
Мемориал Панина. Фролова, Куликова, Гущина, Фурсова, Кшецкая выступят с произвольными программами
вчера, 22:27
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами
вчера, 22:18
Гран-при среди юниоров. Санчес победил, Хагара – 2-й, Гартунг – 3-й
5вчера, 20:55
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
73вчера, 19:44
Козловский о противостоянии с Мишиной и Галлямовым: «Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно»
13вчера, 19:36
Артур Даниелян: «Вхожу в новый сезон с прекраснейшим настроением. Все, что было в прошлом сезоне, там и осталось, сейчас перезапуск»
5вчера, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
вчера, 18:37
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
вчера, 16:52
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
1вчера, 16:37
Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
2вчера, 15:00
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко победили в парах, Беккари и Гуаризе – 2-е
3вчера, 13:45
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
13 октября, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
33 октября, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
23 октября, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
3 октября, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
233 октября, 12:41