Илья Авербух: «Все спортивные шоу без поддержки государства нерентабельны. Планка высоко поднята, сейчас тремя фонарями уже никого не порадуете»

Илья Авербух заявил, что спортивные шоу нерентабельны без поддержки государства.

«Все спортивные шоу без поддержки государства нерентабельны. Планка высоко поднята, высокие технологические запросы у аудитории. Сейчас тремя фонарями уже никого не порадуете. Вы должны создать дорогостоящую историю. Плюс мы все конкурируем, есть шоу на воде, есть гимнастические шоу.

Поэтому нужно искать золотую середину, чтобы не было никаких иллюзий. Это бесконечная борьба «за ноль», и надежду, что что‑то из твоих проектов выстрелит. Не случайно мы говорим про гастрольную деятельность. За счет одной деятельности ты можешь держать другой проект.

Индустрия достаточно сложная. Да, есть хороший фидбек в виде стоячих трибун при появлении наших чемпионов. Но есть реальная покупательная способность, и поднимать цену за билет бесконечно мы не можем.

Бизнес помогает достаточно импульсивно, и хотелось бы какого‑то стратегического партнерства, когда компания решает помогать, условно, синхронному плаванию, сразу на несколько лет. Индустрия должна вставать на более профессиональные отношения между теми, кто организует шоу и теми, кто за это платит.

Мой низкий поклон государственным структурам, которые поддерживают. Но это всегда вопросы, всегда какие‑то обсуждения», – сказал Авербух.