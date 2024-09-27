Анастасия Мишина: «Произвольная программа Бойковой и Козловского смотрится, возможно, более накатанной, чем у нас. Но нам сейчас нет нужды форсировать набор формы»
Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым.
– В ходе прокатов я прочитала интервью ваших бывших коллег по группе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Последний сказал, что с новым тренерским штабом у них наконец появилась системность на тренировках. Мне-то как раз казалось, один из самых системных тренеров в вашем виде спорта – это Москвина.
Мишина: Ну, вообще у нас есть определенная система работы, свой план тренировок. Возможно, Дима имел в виду, что у них более четко расписаны все элементы, все, что они должны сделать в конкретный день. У нас план более расплывчатый. Мы тоже расписываем по дням, в какой день и над чем именно собираемся работать, когда катаем короткую программу, когда произвольную, но в зависимости от того или иного проката решаем, что именно следует доработать.
То есть, в определенном плане мы более свободны и действуем по ситуации. Обычно в последние полторы недели перед соревнованиями у нас получается два или три полных прогона коротких программ и пара произвольных.
– Некоторые тренеры считают, что фигурист должен репетировать программы каждый день и таким образом обретать стабильность. Вы бы смогли работать в таком режиме?
Мишина: Сначала, наверное, было бы тяжело. Я тоже слышала от Саши с Димой, что они катают каждый день. Сначала им было тяжело, а потом привыкли, и подобный режим стал нормой. Не знаю, правда, насколько хорошо это будет работать на результат.
Вижу, что ребята в форме, что у них прибавилась скорость, да и произвольная программа смотрится, возможно, более накатанной, чем у нас. Все это я отметила. Но нам сейчас нет нужды форсировать набор формы: первый ответственный старт предстоит только в ноябре.
– Вы всегда следите за тем, как выступают соперники?
Мишина: Я вообще отсматриваю прокаты после соревнований, анализирую. Мне это интересно.
– Взгляд будущего тренера?
Мишина: Может быть.
Галлямов: А я на контрольных прокатах не видел вообще никого. Да и потом не просматривал – не нашлось пока на это времени. Поэтому и сказать нечего на этот счет. Что касается системы тренировок, понятное дело, что к 25 годам она уже выработалась. Тамара Николаевна иногда может вносить какие-то коррективы, но мы, как правило, и без них уже понимаем, как выстроить работу и подвести себя к соревнованиям.
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