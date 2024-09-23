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Сатоко Мияхара стала одним из директоров Федерации конькобежного спорта Японии

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Сатоко Мияхара назначена одним из директоров Федерации конькобежного спорта Японии.

Как сообщается в соцсетях организации, срок полномочий составит два года.

Мияхаре 26 лет, она серебряный призер ЧМ-2015 и бронзовый призер ЧМ-2018 в одиночном катании. О завершении спортивной карьеры она объявила в 2022-м.

Под эгидой японской федерации объединены фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Федерация конькобежного спорта Японии
logoсборная Японии
женское катание
logoСатоко Мияхара
Федерация фигурного катания Японии
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