Сатоко Мияхара стала одним из директоров Федерации конькобежного спорта Японии

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Сатоко Мияхара назначена одним из директоров Федерации конькобежного спорта Японии.

Как сообщается в соцсетях организации, срок полномочий составит два года.

Мияхаре 26 лет, она серебряный призер ЧМ-2015 и бронзовый призер ЧМ-2018 в одиночном катании. О завершении спортивной карьеры она объявила в 2022-м.

Под эгидой японской федерации объединены фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.