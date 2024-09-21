Аделия Петросян исполнила тройной аксель на открытии соревнований «Битва школ»
Аделия Петросян выступила на открытии турнира «Битва школ».
Фигуристка показала короткую программу прошлого сезона под песни Майкла Джексона.
В прокате Петросян сделала тройной аксель.
Первый тур «Битвы школ» пройдет 21-22 сентября в Москве.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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