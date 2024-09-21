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Аделия Петросян исполнила тройной аксель на открытии соревнований «Битва школ»

Аделия Петросян выступила на открытии турнира «Битва школ».

Фигуристка показала короткую программу прошлого сезона под песни Майкла Джексона.

В прокате Петросян сделала тройной аксель.

Первый тур «Битвы школ» пройдет 21-22 сентября в Москве. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
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