Ксения Гущина: «Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму. В произвольной программе катаюсь под музыку Ланы Дель Рей»
Ксения Гущина будет выступать в произвольной программе под песни Ланы Дель Рей.
«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы.
Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой – Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей.
На следующей неделе буду выступать на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, а после на мемориале Панина-Коломенкина.
Велась ли в межсезонье работа над элементами ультра-си? Нет, потому что были другие задачи по постановке и совершенствованию новых программ», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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