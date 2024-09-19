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  • Ксения Гущина: «Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму. В произвольной программе катаюсь под музыку Ланы Дель Рей»
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Ксения Гущина: «Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму. В произвольной программе катаюсь под музыку Ланы Дель Рей»

Ксения Гущина будет выступать в произвольной программе под песни Ланы Дель Рей.

«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы.

Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой – Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей.

На следующей неделе буду выступать на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, а после на мемориале Панина-Коломенкина.

Велась ли в межсезонье работа над элементами ультра-си? Нет, потому что были другие задачи по постановке и совершенствованию новых программ», – сказала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
Александрина Дегтярева
ТАСС
Ксения Гущина
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