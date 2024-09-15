Алина Горбачева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге.

Об этом фигуристка рассказала после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

«У меня будет два этапа Гран-при России – в Казани и Санкт-Петербурге», – сказала Горбачева .