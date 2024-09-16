Чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева – журналистам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?»
14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
«Лежу, «отмокаю», читаю все накопившиеся сообщения по чатам.
Господа журналисты и обозреватели, как кричать о том, что в танцах на льду кризис и застой, так вы первые.
Вам три разминки танцоров показали, от больших до маленьких, белых, черных и рыжих, высоких и низких, с лиричными и веселыми постановками.
Пары спортивные, та же история. Опытные, молодые, в идеальной форме
Обобсуждайся, как говорится.
И что мы видим? Это моя претензия к любимым хайпожорам, потому что вы, ребята, главные диджитал-обозреватели нашей фигурки. К вам зайти на каналы – парных видов не существует как будто.
Не интересны общественности и не имеем популярности? Ну расскажите это фанатам МиГаликов (Мишиной и Галлямова), всему залу, который кричал Тютюниной с Грачевым, и всем остальным почитателям не только одиночного катания.
Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них?
Неужели вас интересуют только скандалы с портными, количество четверных, смена тренеров и судебные разбирательства?
Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти? Ну ей-богу…» – написала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.
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