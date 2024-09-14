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Камила Валиева: «В «Вечерах на хуторе» у меня роль подростковая, о неразделенной любви. Даже вживаться не нужно было»

Камила Валиева рассказала об участии в шоу Татьяны Навки в Сочи.

– Совсем недавно вы участвовали в шоу «Руслан и Людмила» – это было после паузы. Вы скучали по такому формату выступлений?

– Я очень скучала и по льду, и по публике. Для меня шоу «Руслан и Людмила» было премьерой, так как я ни разу еще не выступала в данной роли.

Была, безусловно, счастлива. Потихоньку восстанавливаю прыжки. Я получила громадное удовольствие. Надеюсь, доставила удовольствие и зрителям.

– Сложно было перейти от Пушкина к Гоголю и «Вечерам на хуторе»?

– В «Вечерах на хуторе» у меня роль немножечко подростковая, о неразделенной любви. И как будто бы даже вживаться не нужно было. Я как раз в таком возрасте, что ты постоянно в таком ощущении. Просто катаешь – и доставляешь зрителям свои эмоции и переживания.

Эта роль более приближенная к жизни (в сравнении с другими спектаклями). Наверное, было немного легче ее показать, представить и прокатать, – сказала Валиева в эфире «Россия 1. Сочи».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Россия 1
logoТатьяна Навка
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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