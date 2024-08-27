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Андрей Мозалев: «Снять квартиру в Москве оказалось сложнее, чем попасть в сборную России»

Андрей Мозалев заявил, что снять квартиру в Москве сложнее, чем войти в сборную

В январе стало известно, что 21-летний фигурист перешел в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Снять квартиру в столице – это был целый квест. Первое время после переезда я жил у родственников. Мне очень повезло, что наш каток у метро Ясенево, а они живут на Беляево, всего в трех станциях метро. Я ездил на машине, поездка занимала 15 минут.

Еще в Петербурге мы начали искать квартиру, сразу приметили ту, где я сейчас и живу. Папа говорил, что нужно, уже подъезжая к Москве, звонить и писать, чтобы ее посмотреть. Нам сначала даже показывать не хотели: папа всем этим занимался, ему сказали, что я слишком молодой и так далее…

В итоге пришлось сказать, кто я. Агент согласился показать мне квартиру, мы встретились, рассказали им про меня: кто я, зачем приехал. Он сказал, что передаст хозяйке, но у них есть еще четыре других претендента на эту квартиру.

Я вначале удивлялся, что объявление так долго висело, недели две-три, а оказалось, у них тщательный отбор съемщика. Мне очень повезло, я его прошел. Снять квартиру в Москве оказалось сложнее, чем попасть в сборную России, ха-ха. Но все прошло успешно.

Когда было шоу Этери Тутберидзе в Москве, я давал пригласительные хозяйке. Она сходила, потом написала мне, что ей очень понравилось», – рассказал Мозалев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАндрей Мозалев
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