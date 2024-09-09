Вероника Яметова: «Не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования»
Российская фигуристка Вероника Яметова не собирается менять гражданство.
– Я не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования. Считаю, что в России тоже высокая конкуренция.
Отсутствие возможности выходить на международную арену, на самом деле, дает даже дополнительный стимул работать дальше. Может быть, в будущем все-таки появится возможность ездить за рубеж.
– Но хотелось бы? Бороться за титулы чемпионки Европы, мира...
– Конечно, хотелось бы. Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так.
– Соня Самоделкина выбрала сменить гражданство.
– Я поддерживаю ее – в том смысле, что это личное решение каждого. Скажем так – человеку виднее, – сказала Яметова.
Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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