Вероника Яметова: «Не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования»

Российская фигуристка Вероника Яметова не собирается менять гражданство.

– Я не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования. Считаю, что в России тоже высокая конкуренция.

Отсутствие возможности выходить на международную арену, на самом деле, дает даже дополнительный стимул работать дальше. Может быть, в будущем все-таки появится возможность ездить за рубеж.

– Но хотелось бы? Бороться за титулы чемпионки Европы, мира...

– Конечно, хотелось бы. Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так.

– Соня Самоделкина выбрала сменить гражданство.

– Я поддерживаю ее – в том смысле, что это личное решение каждого. Скажем так – человеку виднее, – сказала Яметова .

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина