Авербух о Трусовой: «Вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело»

Илья Авербух оценил возможное возвращение Александры Трусовой в спорт

14-15 сентября фигуристка примет участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. На соревнованиях она не выступала с 2022 года.

«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать ее перспективы. В любом случае, вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», – сказал хореограф Авербух.

Спортсменке 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022.