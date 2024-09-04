Авербух о Трусовой: «Вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело»
Илья Авербух оценил возможное возвращение Александры Трусовой в спорт
14-15 сентября фигуристка примет участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. На соревнованиях она не выступала с 2022 года.
«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать ее перспективы. В любом случае, вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», – сказал хореограф Авербух.
Спортсменке 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости