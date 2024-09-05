Артемий Мохов: «Учусь на стоматолога в РУДН. Наверное, хотел бы связать с этим свою жизнь»

Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как им удалось быстро скататься

Пара лидирует после короткой программы на первенстве Москвы (61,83 балла).

«Проблем при подготовке не было, с начала сезона все шло гладко», – сказал Мохов.

«После отпуска восстановление было достаточно быстрым, все элементы быстро собрали. Как удалось быстро скататься? Мы очень много работали, еще похожи по характеру.

Идея короткой программы принадлежит нашему постановщику – Похилюку Георгию Владимировичу, он предложил музыку. Мы очень удивились выбору», – отметила Ковязина.

Мохов рассказал, какое образование он получает.

«Учусь на стоматолога в РУДН. Наверное, хотел бы связать с этим свою жизнь», – добавил спортсмен.