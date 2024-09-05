Артемий Мохов: «Учусь на стоматолога в РУДН. Наверное, хотел бы связать с этим свою жизнь»
Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как им удалось быстро скататься
Пара лидирует после короткой программы на первенстве Москвы (61,83 балла).
«Проблем при подготовке не было, с начала сезона все шло гладко», – сказал Мохов.
«После отпуска восстановление было достаточно быстрым, все элементы быстро собрали. Как удалось быстро скататься? Мы очень много работали, еще похожи по характеру.
Идея короткой программы принадлежит нашему постановщику – Похилюку Георгию Владимировичу, он предложил музыку. Мы очень удивились выбору», – отметила Ковязина.
Мохов рассказал, какое образование он получает.
«Учусь на стоматолога в РУДН. Наверное, хотел бы связать с этим свою жизнь», – добавил спортсмен.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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