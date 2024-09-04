Бережная о трансгендерных атлетах: «Если на Западе будут продолжать в том же духе, то женщины вообще уйдут из большого спорта»
Елена Бережная выступила против участия трансгендеров в женском спорте
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью допуск трансгендерных спортсменов до соревнований.
«Я полностью поддерживаю президента. Если на Западе будут продолжать в том же духе, то женщины в конечном итоге вообще уйдут из большого спорта, уступив место трансгендерам. Надеюсь, на моем веку этого не случится. Я не хочу видеть такое.
Ты живешь спортом, ты посвящаешь ему все время и здоровье. И вдруг на соревнования выходит какой-то мальчик, объявивший себя девочкой, и побеждает. Он мальчик, а значит, априори сильнее. Зачем в таком случае женщинам профессионально заниматься спортом, если шансов на победу практически нет? Какой в этом смысл?» – сказала олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Бережная.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Ридус»
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