Софья Акатьева: «На контрольных прокатах буду выступать с тройными, по ходу сезону будем усложняться»

Софья Акатьева рассказала, с каким контентом выступит на контрольных прокатах

Фигуристка пропустила прошлый сезон из-за травмы.

«Вначале контрольные прокаты, хочется хорошо там выступить, показать свои программы. Хочется наслаждаться катанием и быть счастливой на льду.

Волнение перед сезоном? Волнение есть всегда. Мне, наоборот, хочется поскорее выйти, я соскучилась по атмосфере. Есть мандраж, но он приятный», – сказала Акатьева .

«Пока что я восстанавливаюсь, поскольку была травма. Ультра-си я планирую восстанавливать, но постепенно. На контрольных прокатах буду выступать с тройными, по ходу сезону будем усложняться, улучшаться, восстанавливаться», – добавила фигуристка.