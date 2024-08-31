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Софья Акатьева: «На контрольных прокатах буду выступать с тройными, по ходу сезону будем усложняться»

Софья Акатьева рассказала, с каким контентом выступит на контрольных прокатах

Фигуристка пропустила прошлый сезон из-за травмы.

«Вначале контрольные прокаты, хочется хорошо там выступить, показать свои программы. Хочется наслаждаться катанием и быть счастливой на льду.

Волнение перед сезоном? Волнение есть всегда. Мне, наоборот, хочется поскорее выйти, я соскучилась по атмосфере. Есть мандраж, но он приятный», – сказала Акатьева.

«Пока что я восстанавливаюсь, поскольку была травма. Ультра-си я планирую восстанавливать, но постепенно. На контрольных прокатах буду выступать с тройными, по ходу сезону будем усложняться, улучшаться, восстанавливаться», – добавила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
женское катание
logoконтрольные прокаты
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