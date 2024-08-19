«Запомни, ты теперь женат, а кругом одни шлюхи». Трусова опубликовала свадебное видео с трендом из тиктока

Александра Трусова опубликовала видео со свадьбы с Макаром Игнатовым.

Фигуристы поженились 17 августа.

Голос за кадром произносит: «А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи». Это тренд из тиктока по мотивам сериала «Слово пацана».

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