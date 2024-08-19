«Запомни, ты теперь женат, а кругом одни шлюхи». Трусова опубликовала свадебное видео с трендом из тиктока
Александра Трусова опубликовала видео со свадьбы с Макаром Игнатовым.
Фигуристы поженились 17 августа.
Голос за кадром произносит: «А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи». Это тренд из тиктока по мотивам сериала «Слово пацана».
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И уровень отмазки достойный детсада, оказывается это тренды тик-тока во всем виноваты, а не "я сказала снять видео с текстом про ш**х".
Шутка вроде бы... но унизительная, надо принять к сведению.
Так что этот быстрый брак странный, и романтика там скорее всего не главное. Для обоих.
Это что-то вроде бизнес сделки, в которой один партнер требует от другого соблюдения правил.
То есть мать, сестра, тётя, бабушка невесты, все #####? какая самокритичная девушка.
Пусть нагуляется от души.