«Запомни, ты теперь женат, а кругом одни шлюхи». Трусова опубликовала свадебное видео с трендом из тиктока

Теги сборная России женское катание Макар Игнатов фигуристы в соцсетях Фигурное катание

Александра Трусова опубликовала видео со свадьбы с Макаром Игнатовым.

Фигуристы поженились 17 августа.

Голос за кадром произносит: «А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни шлюхи». Это тренд из тиктока по мотивам сериала «Слово пацана».

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78 комментариев
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Марк в очередной раз перекрестился, что вовремя расстался
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Александра Трусова взяла фамилию мужа и теперь она Александр Игнатов
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По-моему, такие тренды - прежде всего неуважение к самим себе.
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Да, Макар, не повезло тебе. Жена у тебя действительно есть, но уровень ее IQ и комплексов выражен в этом "гениальном" видео... Я бы вставил в слово "гениальном" букву Т, но забанят же)))...

И уровень отмазки достойный детсада, оказывается это тренды тик-тока во всем виноваты, а не "я сказала снять видео с текстом про ш**х".
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Сколько нового узнает теперь Макар)))
Шутка вроде бы... но унизительная, надо принять к сведению.
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ОМГ, это отвратительно.. Безвкусно, тупо и просто до неприличия нелепо..
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Неуместный юмор в день свадьбы.
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Пошлость. Звенящая пошлость.
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То есть, пока Трусова не вышла замуж... Я правильно понимаю?
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Ответ Aleksey Dolmatov
Я все еще думаю, что это шутейка
Шутейки бывают разные, эта, ну прямо скажем, не от большого ума
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А когда он бросил свою девушку, с которой был в долгих отношениях, она тоже была шлюхой?
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он скоро сбежит от рыжей ведьмы
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Понятно что Сашенька ревнует своего блондинчика, но выносить такие личные отношения на публику, это уже немного кринжевато.
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Свадьба закончилась, и в полночь принцесса превратилась в тыкву))
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А ведь это всего лишь второй день в браке...
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Жесть какая. И это - в день свадьбы?? Трындец
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Это она про свое окружение так?
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Ответ Aleksey Dolmatov
Я все еще думаю, что это шутейка
А я думаю что блондинчик не сгорает от любви и страсти по Сашеньке. Он ушел к ней от другой, она аналогично. На свадебных фотографиях их вымученные фальшивые улыбки это просто рука-лицо.

Так что этот быстрый брак странный, и романтика там скорее всего не главное. Для обоих.
Это что-то вроде бизнес сделки, в которой один партнер требует от другого соблюдения правил.
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высокие отношения
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Зачем это? Глупость и тупость какая-то. Действительно, можно только порадоваться за Марка, не попал в эту ловушку.
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Макар, скажи честно, сам выбрал или заставили?
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Вся свадьба кажется просто каким-то мероприятием ради хайпа. Интересно, продержится брак больше двух лет?
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Вот это кринжатина
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"А кругом одни шлюхи. ".... На кого из присутствующих на свадьбе намекали?
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Ненормальность
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Как-то вот кажется, что либо сорок пять метров шелку из Парижу, либо такие цитатники. Пусть Рязань не позорит.
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Если мне такое сказала жена, я бы её выгнал сразу после загса.)) Или это норм для пориджей?

То есть мать, сестра, тётя, бабушка невесты, все #####? какая самокритичная девушка.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Марк в очередной раз перекрестился, что вовремя расстался
Этого ловеласа окольцевать непросто)
Пусть нагуляется от души.
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мда.. как корабль назовёшь...
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Ответ БезызбежноНаКрасный
дык, принцессы тоже не розами какают))
Принцессы тоже какают, но не на камеру. И если уж развивать тему - можно покакать, а можно обосраться. Тут есть нюансы.
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