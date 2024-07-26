Валиева зарегистрировала ИП: «Деятельность по организации отдыха и развлечений»
Камила Валиева зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя.
«ИП Валиева Камила Валерьевна зарегистрирован 19 июля 2024 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Основным видом деятельности является «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая», – говорится в краткой справке на сайте Rusprofile.ru.
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Через 23 мин церемония начнется, пока гости собираются, интервью и тд.
Так точнее)))