Валиева зарегистрировала ИП: «Деятельность по организации отдыха и развлечений»

Теги бизнес сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя.

«ИП Валиева Камила Валерьевна зарегистрирован 19 июля 2024 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основным видом деятельности является «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая», – говорится в краткой справке на сайте Rusprofile.ru.

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51 комментарий
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Гусары! Молчать!)
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Ответ Виктор Воробьев
Стриптиз бар ?
А обретённый папа будет вышибалой с криками Морская пехота не сдаётся?
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Стриптиз бар ?
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А пироженки будут? Хочу чтобы по вкусу будто дед готовил
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через пару лет будет банкротом с кучей долгов,как хабиб
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Бесконечный сериал "Валиева и другие"...
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Ответ Potapson
"развлечений прочая" это что?
гадание на таро и рунах
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Ответ Potapson
"развлечений прочая" это что?
Татарский язык
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Ответ Potapson
"развлечений прочая" это что?
"Прочая" это деятельность
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Шоу про похудение собирается запустить?
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Бухгалтер жены усов убедил, что так будет проще. Кому - не уточнял
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"Хотел на олимпиаду? Лучше отдохни"...
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Странно, что не кондитерская)
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Уникальный случай: в фигурном катании ни одного серьезного титула, а все ей уже принесли на блюде. Многие фигуристки с куда большими достижениями могут позавидовать..
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"развлечений прочая" это что?
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Ответ Александр Саввин
Комментарий удален модератором
Только для одного деда
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Ответ Viks
Мама решила, что так налогов будет меньше платить в бюджет государства? Очень патриотично!
И что в этом плохого?
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Старшие девочки уже давно решили этот вопрос, Ками еще надо обзавестись личным агентом.
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... и прочая.
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Ответ Андрей Масловский
Гусары! Молчать!)
Комментарий удален модератором
Ответ Viks
Мама решила, что так налогов будет меньше платить в бюджет государства? Очень патриотично!
Большинство услуг артистов оформляется через ИП, стандартная процедура, что тут удивительного.
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Ответ Viks
Ничего плохого. Всякий добропорядочный гражданин должен взять с государства больше, а отдать меньше.
То есть вы осуждаете, что Ками будет платить налоги?
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Досуг😏
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Ответ Большой Влад
Мировые рекорды значат все. Камила побила свои собственные рекорды много раз снова и снова. Щ и Трусова не могли приблизиться до провокации перед личными соревнованиями на Олимпиаде.
Щербакова ее почти догнала на предолимпийском ЧЕ. Да и вообще, и Щербакова, и Трусова это фигуристки с удавшимися спортивными карьерами. Уж как к фигуристкам к ним вопросов 0
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Ответ Большой Влад
Обладатель всех мировых рекордов. Величайшие выступления в истории.
Мировые рекорды без титула ничего не значат. Это просто цифры)
Выступления ее величайшие только для экзальтированных фанатов
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Ответ Железная Леди
Уже ОИ24 показывают. Где смотреть?
https://www.youtube.com/watch?v=3f4gzopB1EQ
Через 23 мин церемония начнется, пока гости собираются, интервью и тд.
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Ответ Derben93
Странно, что не кондитерская)
Кондитерскую уже открыл дед.
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Ответ Евгений Цыбулин
Комментарий удален модератором
Массаж. Релакс! Дорого. Пафосно. Выезд. Апартаменты.
Так точнее)))
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Кстати, о птичках и ИП. Помнится, спортс пытался хайповать на заработках Загитовой и публично писал кляузы в Следком на неё, Аксёнова и Навку. Но как-то позабыли опубликовать что им в результате СК ответил, или я пропустил?
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Ответ Александр Саввин
Комментарий удален модератором
Я уже хочу её, какая девушка-мечта поэта, ради неё на всё готов, лишь бы денег хватило, она вон какая…..🤠
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