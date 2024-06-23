Татьяна Тарасова: «Трусова не полностью реализовала себя. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем»
Татьяна Тарасова считает, что Трусова закончила с профессиональным спортом.
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.
«Думаю, Трусова еще продолжит кататься, поэтому я жду самых запоминающихся моментов позже. А насчет ее свадьбы: если ей сделали предложение, это не значит, что она выходит замуж. Они могут расписаться и на следующий год.
Каким образом свадьба может повлиять на карьеру? Это может повлиять только в хорошем смысле. Трусова будет кататься с прекрасным настроением.
Но я не верю, что Саша сможет себя еще показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на нее еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», – сказала Тарасова.
Что им Саша всё что-то должна? "Радовать", "показывать", "счастье любит тишину? Одна Саша им по жизни должна... Когда "радовала выступлениями" и "показывала прыжки", грязь лили на неё нон-стоп по заказу. Сейчас политика партии другая, ОК, но и жизнь у Саши другая.
Но может она выждет пару лет карантина и перейдет в другую федру. Кто знает, шансы побеждать у нее есть. Может быть к следующей олимпиаде? 😏
После чего Саша плюнула на этот гадюшник, где одних тащат, других топят оценками и поливают всякими субстанциями. И Саша ушла в шоу. Правильно сделала.
Но Трусовой не с чем соревноваться. Её единственным оружием были квады, а их давно уже нет