Татьяна Тарасова: «Трусова не полностью реализовала себя. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Трусова закончила с профессиональным спортом.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

«Думаю, Трусова еще продолжит кататься, поэтому я жду самых запоминающихся моментов позже. А насчет ее свадьбы: если ей сделали предложение, это не значит, что она выходит замуж. Они могут расписаться и на следующий год.

Каким образом свадьба может повлиять на карьеру? Это может повлиять только в хорошем смысле. Трусова будет кататься с прекрасным настроением.

Но я не верю, что Саша сможет себя еще показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на нее еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», – сказала Тарасова.

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21 комментарий
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Как это непонятно зачем ушла ))) Непонятно как раз зачем оставаться если международных нет.
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Они прикидываются? Какая "карьера"? На водокачках кататься после международки? Серьёзно? И надрываться в 20 лет ради этого, чтобы догнать свежих малолеток с детскими телами без травм?
Что им Саша всё что-то должна? "Радовать", "показывать", "счастье любит тишину? Одна Саша им по жизни должна... Когда "радовала выступлениями" и "показывала прыжки", грязь лили на неё нон-стоп по заказу. Сейчас политика партии другая, ОК, но и жизнь у Саши другая.
+22
-11
+11
Почему непонятно? Международных нет, а внутри страны можно и в шоу большие деньги зарабатывать без особого ущерба для здоровья.
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+10
А что ей делать на мордовских узорах? Была бы международка, может бы и не ушла.
+13
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+9
Что нужна звезда, которую маленькие девочки должны обыграть, чтобы поднять их популяность? Фиг вам! Сами пусть раскручиваются!
+10
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+6
Внутренние соревнования ей не нужны,для шоу себе имя заработала
+6
-1
+5
Не зачем, а почему. Потому что период тяжелых тренировок закончился на олимпиаде. Очень многие так заканчивают. К тому же у нее было эмоциональное выгорание, после проигрыша Щербаковой.

Но может она выждет пару лет карантина и перейдет в другую федру. Кто знает, шансы побеждать у нее есть. Может быть к следующей олимпиаде? 😏
+7
-4
+3
Саша, вернись, а то без тебя бомонду помоями поливать некого!
+8
-5
+3
Ответ Тайга86
Человеку, вкусившему все международные старты от а до я, бравшей на них медали, потом точить квады на "узорах", наплевав на здоровье? Многим Сашу хочется видеть на льду, но реалии говорят совсем другом.
Какие квады? Их у неё давно уже нет
+6
-3
+3
Человеку, вкусившему все международные старты от а до я, бравшей на них медали, потом точить квады на "узорах", наплевав на здоровье? Многим Сашу хочется видеть на льду, но реалии говорят совсем другом.
+8
-6
+2
Ответ RusVector
Саша вернись!
Зачем и для чего 🤔🤔🤔
+3
-1
+2
Ответ Dina Noname
Что нужна звезда, которую маленькие девочки должны обыграть, чтобы поднять их популяность? Фиг вам! Сами пусть раскручиваются!
Согласна. Напоминаю последний сезон, когда Саша соревновалась. Ей единственной выставили ребра, недокруты. На Первом канале сварганили омерзительную передачу, с разбором Сашиных недочетов.

После чего Саша плюнула на этот гадюшник, где одних тащат, других топят оценками и поливают всякими субстанциями. И Саша ушла в шоу. Правильно сделала.
+9
-7
+2
За щастьем
+2
-1
+1
Ответ tanya_1111
Как это непонятно зачем ушла ))) Непонятно как раз зачем оставаться если международных нет.
Как зачем? Чтобы соревноваться с сильнейшими. Основные соперницы-то--у нас в стране. Для этого международка и не нужна.
Но Трусовой не с чем соревноваться. Её единственным оружием были квады, а их давно уже нет
+6
-5
+1
Ответ legat1
Не зачем, а почему. Потому что период тяжелых тренировок закончился на олимпиаде. Очень многие так заканчивают. К тому же у нее было эмоциональное выгорание, после проигрыша Щербаковой. Но может она выждет пару лет карантина и перейдет в другую федру. Кто знает, шансы побеждать у нее есть. Может быть к следующей олимпиаде? 😏
Вряд ли перейдёт, это нужно чтобы федерация была сильная, типа США, а там гражданство сложно получить
+3
-2
+1
Ответ Блинчик
Саша, вернись, а то без тебя бомонду помоями поливать некого!
бредишь... целей вагон!
+1
0
+1
Саша вернись!
+4
-4
0
Ответ lika11
Вряд ли перейдёт, это нужно чтобы федерация была сильная, типа США, а там гражданство сложно получить
Думаете, она в танцы перейдёт?🙃😅
0
0
0
Ответ Anita Levchenko
Думаете, она в танцы перейдёт?🙃😅
Думаю, что никуда не перейдёт)
0
0
0
Ответ Dina Noname
Что нужна звезда, которую маленькие девочки должны обыграть, чтобы поднять их популяность? Фиг вам! Сами пусть раскручиваются!
Смешно, смешно
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