Татьяна Тарасова: «Трусова не полностью реализовала себя. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем»

Татьяна Тарасова считает, что Трусова закончила с профессиональным спортом.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

«Думаю, Трусова еще продолжит кататься, поэтому я жду самых запоминающихся моментов позже. А насчет ее свадьбы: если ей сделали предложение, это не значит, что она выходит замуж. Они могут расписаться и на следующий год.

Каким образом свадьба может повлиять на карьеру? Это может повлиять только в хорошем смысле. Трусова будет кататься с прекрасным настроением.

Но я не верю, что Саша сможет себя еще показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на нее еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», – сказала .