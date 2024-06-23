Татьяна Тарасова: «Желаю Трусовой ярко показать возможности, прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«20 лет – прекрасный возраст! В 20 уже надо знать, чего ты хочешь, где собираешься быть в будущем, кем собираешься быть. Но в этом и сложности данного возраста.

Я желаю ей ярко показать возможности, свой талант. Именно прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки, за которые она стала всеобщей любимицей.

И желаю как можно дольше радовать своих почитателей своим пониманием фигурного катания. Счастья в личной жизни», – сказала Тарасова.

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27 комментариев
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Прыгнула она уже всё. Последний прыжок назывплся " замуж".
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Ну какие прыжки уже? Тройные еще попрыгает, но квады ушли безвозвратно, это хорошо было видно из ее последних попыток их прыгнуть на шоу в Чебоксарах. Лучшие попытки были с недокрутом больше половины оборота.
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Хорошо подколола!
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Сашу поздравили и Федерация, и мосфедра, и Минспорта. Надеюсь трусоботы больше не будут рассказывать сказки про нелюбимую дочь федры и т.д. Самая обласканная фигуристка России со стороны чиновников.
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Ответ Max Zdanov
Там проблема даже не в этом, а в том что она сразу ножки поджала и даже не попыталась бороться, на Сашу это не похоже.
За что сражаться? За мордовские узоры.
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+6
Ответ Jessi
Сашу поздравили и Федерация, и мосфедра, и Минспорта. Надеюсь трусоботы больше не будут рассказывать сказки про нелюбимую дочь федры и т.д. Самая обласканная фигуристка России со стороны чиновников.
Так ее и на ОИ тащили российские судьи, а вот англосаксы подпортили картину)
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Я очень хотела бы ещё увидеть Сашу на соревнованиях, но кажется этого уже не будет к сожалению.
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Или--как умный человек--не хочет давать пищу для хейтеров)))
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Тарасова на каких-то препаратах в последнее время.
Если серьёзно, то был ясно виден момент, когда ей сказали закрыть рот и перестать гробить Трусову. Как дали команду травить, так и отменили, бизнес - прежде всего в ФК.
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Ответ asusp527
От прыжков остались одни воспоминания, смешно слышать.
За то какие воспоминания)))
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Ответ Jessi
А как Коган ее снял с самолета на этап? Усачеву что-то не пожалели и не берегли так. А оценки, включая компоненты? Вот уж действительно Анна выиграла ОИ вопреки.
И ЧР того года так же вопреки выиграла, даже журналисты прифигели от такой победы.
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Вот зачем тащить Щербакову на ветку Трусовой тем более в ее День рождения, фанам уже пора успокоиться каждая девочка идет своей дорогой они даже не пересекаются после ОИ, мало того они еще и общаются нормально, но нет все равно надо кого-нибудь грязью залить.
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Понятно , что квады прыгать не будет . У Саши сейчас другие ориентиры : возможно скорое замужество , участие в шоу и т.д . Это ее жизнь , ее ориентиры и приоритеты . Имеет право , вне зависимости от пожелания болельщиков .
Всего ей самого доброго в день рождения, счастья , любви и исполнения желаний .
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Хорошо сказали, ТА!
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Саша демонстрировала свой прыжковый талант так ярко, как никто в мире, и не один раз! Хотелось бы хоть когда-нибудь еще разочек что-то подобное - ураган прыжковых, скорость, бесстрашный полет надо льдом, невероятную энергетику, океан эмоций. С Днем Рождения прекрасную Сашу Трусову!
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Ответ Jessi
Сашу поздравили и Федерация, и мосфедра, и Минспорта. Надеюсь трусоботы больше не будут рассказывать сказки про нелюбимую дочь федры и т.д. Самая обласканная фигуристка России со стороны чиновников.
Саша одна из тех кто прославил российское ФК на весь мир, было бы странно если бы федра её не поздравила, но обласканная там отнюдь не Саша.
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От прыжков остались одни воспоминания, смешно слышать.
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Ответ tanya_1111
За что сражаться? За мордовские узоры.
Лучше вообще не прыгать если настолько не готов. У Этери за четверные бонусы навряд ли предусмотрены как у Плюща, да и не уверен стоит ли ради этих бонусов убиваться пытаясь что то восстановить.
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Сашу поздравили ОТДЕЛЬНО Яна Рудковская, Евгений Плющенко и от Ангелов Плющенко было поздравление.
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Ответ RusVector
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Да все она уже знает, просто не выкладывает кучу сторис об этом)
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