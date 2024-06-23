Татьяна Тарасова: «Желаю Трусовой ярко показать возможности, прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки»
Татьяна Тарасова поздравила Александру Трусову с днем рождения.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
«20 лет – прекрасный возраст! В 20 уже надо знать, чего ты хочешь, где собираешься быть в будущем, кем собираешься быть. Но в этом и сложности данного возраста.
Я желаю ей ярко показать возможности, свой талант. Именно прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки, за которые она стала всеобщей любимицей.
И желаю как можно дольше радовать своих почитателей своим пониманием фигурного катания. Счастья в личной жизни», – сказала Тарасова.
Если серьёзно, то был ясно виден момент, когда ей сказали закрыть рот и перестать гробить Трусову. Как дали команду травить, так и отменили, бизнес - прежде всего в ФК.
Всего ей самого доброго в день рождения, счастья , любви и исполнения желаний .