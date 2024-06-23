Татьяна Тарасова: «Желаю Трусовой ярко показать возможности, прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки»

Татьяна Тарасова поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«20 лет – прекрасный возраст! В 20 уже надо знать, чего ты хочешь, где собираешься быть в будущем, кем собираешься быть. Но в этом и сложности данного возраста.

Я желаю ей ярко показать возможности, свой талант. Именно прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки, за которые она стала всеобщей любимицей.

И желаю как можно дольше радовать своих почитателей своим пониманием фигурного катания. Счастья в личной жизни», – сказала .