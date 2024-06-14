Бестемьянова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Креативности прибавится. Будут не просто прыжки, а красивые прокаты»
Бестемьянова положительно отнеслась к уменьшению количества прыжков в произвольной программе.
Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.
«Какое упрощение? В олимпийский сезон будет программа, в которой помимо всех семи прыжковых элементов можно будет включить сальто.
Креативности должно прибавиться и будут красивые программы, особенно у одиночниц, будут не просто прыжки, а красивые прокаты», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
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"просто прыжки" минус 1 прыжок="красивые прокаты".
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