Бестемьянова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Креативности прибавится. Будут не просто прыжки, а красивые прокаты»

Теги ISU Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Бестемьянова положительно отнеслась к уменьшению количества прыжков в произвольной программе.

Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«Какое упрощение? В олимпийский сезон будет программа, в которой помимо всех семи прыжковых элементов можно будет включить сальто.

Креативности должно прибавиться и будут красивые программы, особенно у одиночниц, будут не просто прыжки, а красивые прокаты», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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13 комментариев
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А зрители будут сидеть и зевать от такой красоты.
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В основном, будут круги наворачивать
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В танцах иди танцуй не лезь в одиночное и парное катание
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То есть седьмой прыжок мешает всем красиво кататься, а после сальто с неизвестными последствиями все покатят, как по маслу?
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Отсутствие одного прыжка красоты прокату программы не добавит, если её раньше не было. Пошли на упрощение убрав один прыжок и ждут креатива, красоты и художественности. Не дождётесь...
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Примитивная формула от примитивной Бестии:
"просто прыжки" минус 1 прыжок="красивые прокаты".
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Кто умеет красиво кататься, тому прыжки не помеха, а кому не дано - уменьшение прыжков не поможет!
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Будет все тоже самое, только без прыжка.
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Минус один прыжок - это, грубо говоря, минус 10 секунд. Какую такую необыкновенную красоту можно показать за это время?
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Особенно у одиночниц будут не просто прыжки, а красивые прокаты? Каких одиночниц она имела ввиду? Иностранных? Так те и так не упрыгались.. Да и наша ж.о тоже, честно говоря. По логике красивые прокаты почти у всех...
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То что отыграли по квалификационному раунду показывает что эти изменения могут отыграть.
Судя по свидетельствам сейчас протащили шулерским путем не дав выступить Японии, Армении (Закаряну), но позволив толкнуть речь Норвегии, у которой на ЧМ была всего одна участница с 23-м местом и та по фамилии Гомес.
Аутсайдеры пакетным голосованием протащили с минимальным преимуществом, но на следующем конгрессе собираются менять конституцию и механизм принятия решений.
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Да уж, за эти освободившиеся полминуты ого-го как накреативят! Да они просто равномерно распределятся по всей программе, а креатива как не было, так и не будет.
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Ответ Max Zdanov
А зрители будут сидеть и зевать от такой красоты.
так и зрителей то не наберётся...
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