Тарасова о пересмотре итогов командника ОИ-2022: «Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль 2-летней давности?»

Теги Татьяна Тарасова допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Олимпиада-2026 Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала перестать обсуждать итоги командника ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпийских игр-2022 из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг. Сборная России переместилась с первого места на третье.

22 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) может рассмотреть апелляцию команды Канады, которая осталась четвертой и требует присудить им бронзу.

– Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль двухлетней давности? Я предлагаю смотреть вперед, на следующую Олимпиаду – какими мы там будем, за что будем бороться, кто способен бороться, какая у нас будет команда, кто ее будет представлять, кто будет лидером команды? У нас очень много вопросов, которые не сравнятся с теми, которые мы обсуждаем сейчас.

– Вы уверены, что мы будем допущены на следующую зимнюю Олимпиаду в Италии?

– Я даже не сомневаюсь в этом, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

11 комментариев
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Может быть Тарасову и не интересует, а спортсменам, которые идут к Олимпийской медали всю жизнь, очень даже интересует. Тем более когда для них Олимпиада была скорее всего последняя, а будущее сейчас как минимум расплывчато.
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Кого интересует медаль двухлетней давности? Как минимум всех спортсменов, которые выступали в команднике. Я поражаюсь Валиевой - даже не извинилась публично перед всей командой. Виновата ты или нет (а невиновность не доказана), ты подвела всех !
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Как легко ТАТ забыла все успехи российского ФК, склероз печальное заболевание, вопрос, зачем у больного человека спрашивать его мнение по любому случаю.
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до олимпийского сезона остался всего год. Для фигуристов будет сложно отобраться на ОИ, путевки на олимпиаду будут разыгрываться в этом сезоне, как мы будем их зарабатывать если нас все еще не допустили?! Максимум что мы можем так это надеяться что через год мы сможем выступить на небельхорн трофи, и там мы сможем завоевать по одной квоте в каждый вид. Но это опять же если нас допустят, и да, командных соревнований по фк у нас скорее всего не будет. А ведь все года мы брали медали на командных соревнованиях. Так что на месте ТАТ я бы не была так уверена в том, что мы будем на ОИ.
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Ответ Екатерина К
Кого интересует медаль двухлетней давности? Как минимум всех спортсменов, которые выступали в команднике. Я поражаюсь Валиевой - даже не извинилась публично перед всей командой. Виновата ты или нет (а невиновность не доказана), ты подвела всех !
Чего поражаться то?
Политика партии такая, если промолчать-значит этого нет
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Ответ Сергей Жарковский
Что бы не решили эти дельцы от спорта, наши победы - это наши победы! Мы благодарны нашей команде за лучшее в мире катание!👏👏👏
соглашусь. наш зритель сейчас получает самое лучшее фк в мире. потому что в мире кроме России сейчас интересны только пара тройка спортсменов. А у нас интересных и перспективных гораздо больше. Так что центр фк сейчас в России. А не где то там в мире. и это прекрасно.
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Что бы не решили эти дельцы от спорта, наши победы - это наши победы! Мы благодарны нашей команде за лучшее в мире катание!👏👏👏
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не затыкайте нам рот! мы, эксперты, тут в камментах будем говорить о том, о чем считаем нужным. Я считаю что должны были дать серебро, как компромиссное решение, пока не будут собраны все доказательства виновности дедушки Валиевой.
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Самих фигуристов, например, интересует.
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Ахаха...
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