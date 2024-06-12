Тарасова о пересмотре итогов командника ОИ-2022: «Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль 2-летней давности?»

Татьяна Тарасова призвала перестать обсуждать итоги командника ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпийских игр-2022 из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг. Сборная России переместилась с первого места на третье.

22 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) может рассмотреть апелляцию команды Канады, которая осталась четвертой и требует присудить им бронзу.

– Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль двухлетней давности? Я предлагаю смотреть вперед, на следующую Олимпиаду – какими мы там будем, за что будем бороться, кто способен бороться, какая у нас будет команда, кто ее будет представлять, кто будет лидером команды? У нас очень много вопросов, которые не сравнятся с теми, которые мы обсуждаем сейчас.

– Вы уверены, что мы будем допущены на следующую зимнюю Олимпиаду в Италии?

– Я даже не сомневаюсь в этом, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге