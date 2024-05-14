Авербух о ледовых шоу: «Есть три кита – Навка, Плющенко и я. Сделать еще лучше и дороже стоит очень больших денег»

Илья Авербух рассказал о деньгах на организацию ледовых шоу.

«Есть три кита: Таня (Навка), Женя (Плющенко) и я. Мы уже в махине, у нас бесконечные шоу, мы берем с этого, тут же инвестируем в следующее – есть круговорот денег, и не надо что-то брать с нуля.

Но войти… А надо же войти, чтобы сделать еще лучше и дороже – это стоит очень больших денег. Есть выражение «поднять занавес» – сколько мне надо собрать в билетной кассе, чтобы поднять занавес?

Поэтому мы и бегаем по спонсорству – касса не покрывает расходы.

Уровень ледовых шоу в нашей стране однозначно выше, чем вообще везде. Просто качество продакшена. Чтобы с этим конкурировать, нужно вкладывать большое количество денег.

В мое время было проще – был чистый лист. Можно было сделать заливочку света «на трех фонарях», атмосферку создал, пушку включил – уже чудо. Не было таких аренд зала, как сейчас. Сейчас все за миллионы – только подойди площадку арендовать. Было больше вариантов договориться. Хотя и денег при этом не было.

На тот момент я вложил 30 тысяч долларов, для меня тогда огромные деньги – они пришли с последних двух сезона, в олимпийский сезон нас поодаривали. Я подсобрал и решил для себя: ок, надо рискнуть.

У меня был партнер – «Сибакадембанк», мы попали в дикие минусы, я все 30 тысяч потерял. Но слава богу, банк закрыл варианты с ребятами. За мной никто не бегал в с дубинами, я просто потерял деньги.

Немножко сродни казино: ты потерял, но увидел, что люди ходят – значит, я по-другому сделаю и в следующий раз все верну. И это вечная история: все время пытаешься вернуть те деньги. Но в какой момент они приходят», – сказал хореограф и продюсер Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».