Авербух о ледовых шоу: «Есть три кита – Навка, Плющенко и я. Сделать еще лучше и дороже стоит очень больших денег»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о деньгах на организацию ледовых шоу.

«Есть три кита: Таня (Навка), Женя (Плющенко) и я. Мы уже в махине, у нас бесконечные шоу, мы берем с этого, тут же инвестируем в следующее – есть круговорот денег, и не надо что-то брать с нуля.

Но войти… А надо же войти, чтобы сделать еще лучше и дороже – это стоит очень больших денег. Есть выражение «поднять занавес» – сколько мне надо собрать в билетной кассе, чтобы поднять занавес?

Поэтому мы и бегаем по спонсорству – касса не покрывает расходы.

Уровень ледовых шоу в нашей стране однозначно выше, чем вообще везде. Просто качество продакшена. Чтобы с этим конкурировать, нужно вкладывать большое количество денег.

В мое время было проще – был чистый лист. Можно было сделать заливочку света «на трех фонарях», атмосферку создал, пушку включил – уже чудо. Не было таких аренд зала, как сейчас. Сейчас все за миллионы – только подойди площадку арендовать. Было больше вариантов договориться. Хотя и денег при этом не было.

На тот момент я вложил 30 тысяч долларов, для меня тогда огромные деньги – они пришли с последних двух сезона, в олимпийский сезон нас поодаривали. Я подсобрал и решил для себя: ок, надо рискнуть.

У меня был партнер – «Сибакадембанк», мы попали в дикие минусы, я все 30 тысяч потерял. Но слава богу, банк закрыл варианты с ребятами. За мной никто не бегал в с дубинами, я просто потерял деньги.

Немножко сродни казино: ты потерял, но увидел, что люди ходят – значит, я по-другому сделаю и в следующий раз все верну. И это вечная история: все время пытаешься вернуть те деньги. Но в какой момент они приходят», – сказал хореограф и продюсер Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

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21 комментарий
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Три пилорамы
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Есть три кита, а на них черепаха Тарасова, которая на спине тащит все мироздание
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Ладно, Авербух первые шоу делал без грантов, без государства и тд.

Рискнул, смог и сделал. В каком-то смысле, открыл сам жанр ледовых шоу в России.

За сам факт выигрыша грантов я б его не критиковал.
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Опыт ценой 30 тысяч долларов😳
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Абербух забыл добавить Главное - а Главное присосаться к бюджетным деньгам и деньгам госкомпаний.
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А что вы ещё можете? Только бюджетные деньги качать. Ну если нашим граждане любят смотреть эту херню, то вперёд.
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Поэтому мы и бегаем по спонсорству – касса не покрывает расходы. --- Абсурд. Бизнес, который не покрывает расходы - это НЕ бизнес. Это какая-то кормушка.
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Ответ Oleandra
И все за счёт работы других тренеров.. хорошо устроились.
а эти, "другие тренеры", не за счёт работы "других тренеров" и "гос.системы" результатов добивается? назовите мне хоть одного, который с 3-4х летнего возраста (с первого дня на коньках), до ои довёл спортсменов???... и сам, не в какой-то гос.школе...
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Ответ Oleandra
И все за счёт работы других тренеров.. хорошо устроились.
Любой предприниматель делает что-то за счёт привлечения ресурсов других людей.
В этом и суть предпринимательства. "Другим тренерам" кто мешал сделать шоу раньше Авербуха?
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А есть «Три кота» — российский мультипликационный сериал☝️
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Но в какой-то момент они приходят... в виде гранта от государства)
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Три грантососа
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