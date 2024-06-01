Константинова о том, что не показала номер с «Русского вызова»: «Я оставила эту идею. Номер вызывает у меня очень негативные эмоции»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Станислава Константинова объяснила, почему не показала номер с «Русского вызова».

В марте фигуристка сообщала, что организаторы турнира шоу-программ сняли ее номер с заявки. Константинова собиралась выступить в образе Атаманши из «Бременских музыкантов».

«Если честно, очень негативная была ситуация на «Русском вызове», прям максимально.

И я, конечно, очень была в расстроенных каких-то чувствах. И когда закончился весь турнир, я уже на самом деле очень приободрилась поддержкой фанатов и так далее. Ну, с организаторами тоже мы поговорили, и в целом у нас нет никакого конфликта.

И прошла где-то, наверное, неделя, потому что я поняла, что мне нужно отдохнуть, как-то вообще отключиться от этого всего. И, если честно, я прокатала этот номер пару раз. Я поняла, что у меня он вызывает очень негативные какие-то эмоции. И я, если честно, уже начала готовиться к тому, чтобы снимать. Потом произошли вот события в Москве очень печальные. И я поняла, что для меня это было неуместно и неактуально.

И я как-то оставила эту идею, если честно. Несколько человек, конечно, спрашивали, что «как же так, ты не сняла, ты же обещала». Но все-таки очень негативные какие-то для меня [эмоции]. Я не хотела бы, наверное, снова продолжать обсуждение в негативном ключе насчет этой темы», – рассказала Константинова.

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12 комментариев
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Не очень вразумительно объяснила.
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А разговоров было."Ах,номер такой классный,а его завернули злые и нехорошие дяди с телевидения"Ну и где этот хороший номер?Одна говорильня
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Зря, если номер был хороший, его стоило показать. Иначе, много шума из ничего.
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Жаль,что Стася решила не показывать номер(
Интересно было бы посмотреть
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Ответ Алеся Ткаченко
А ведь болельщики да и просто неравнодушные люди за нее волосы и опу рвали.Могла бы даже ради них выложить,раз обещала
Могла. Вот и подумала, что там обида намного глубже и не настолько связана с программой.
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Стася идеально подходит для шоу. Я бы на неӗ посмотрела.
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Ответ Тайга86
Не знаю у кого как, но у меня складывается впечатление, что Стасе была выделена уже сумма на программу, она была включена в список участников, но потом что-то поменялось...Может попросили отдать? Я понимаю, что обидно, но мусолить одно и то же и завуалированно продолжать вещать про "негативную ситуацию"...Ну скажи тогда как есть, что вокруг да около...Даже программу не показала болельщикам которые просили и поддержали...Вот и думаю, может и не только в том дело, о чём она говорит. И пожелание: если Стася захочет опять принять участие, пусть выступит, и не надо больше никаких негативных ситуаций.
А ведь болельщики да и просто неравнодушные люди за нее волосы и опу рвали.Могла бы даже ради них выложить,раз обещала
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Ответ The Grey
Деньги Стасе не заплатили, платье и номер она готовила за свой счет.
Всем заплатили, а ей нет? Она одна за свой счёт готовила?
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