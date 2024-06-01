Константинова о том, что не показала номер с «Русского вызова»: «Я оставила эту идею. Номер вызывает у меня очень негативные эмоции»

Станислава Константинова объяснила, почему не показала номер с «Русского вызова».

В марте фигуристка сообщала, что организаторы турнира шоу-программ сняли ее номер с заявки. Константинова собиралась выступить в образе Атаманши из «Бременских музыкантов».

«Если честно, очень негативная была ситуация на «Русском вызове», прям максимально.

И я, конечно, очень была в расстроенных каких-то чувствах. И когда закончился весь турнир, я уже на самом деле очень приободрилась поддержкой фанатов и так далее. Ну, с организаторами тоже мы поговорили, и в целом у нас нет никакого конфликта.

И прошла где-то, наверное, неделя, потому что я поняла, что мне нужно отдохнуть, как-то вообще отключиться от этого всего. И, если честно, я прокатала этот номер пару раз. Я поняла, что у меня он вызывает очень негативные какие-то эмоции. И я, если честно, уже начала готовиться к тому, чтобы снимать. Потом произошли вот события в Москве очень печальные. И я поняла, что для меня это было неуместно и неактуально.

И я как-то оставила эту идею, если честно. Несколько человек, конечно, спрашивали, что «как же так, ты не сняла, ты же обещала». Но все-таки очень негативные какие-то для меня [эмоции]. Я не хотела бы, наверное, снова продолжать обсуждение в негативном ключе насчет этой темы», – рассказала Константинова.