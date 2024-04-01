Станислава Константинова: «Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Могу себя полностью обеспечить, даже больше, чем нужно»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Станислава Константинова рассказала о заработке в фигурном катании.

Константинова работает тренером на сборах фигуристов и ставит программы. 

«Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Я неплохо зарабатываю. Могу себя полностью обеспечить. Даже больше, чем нужно. Конечно, нет предела совершенству, но у меня есть какой-то минимум, который в целом на данный момент устраивает. Какой-то жесткой потребности у меня нет.

Конечно, мне хотелось бы попробовать себя в медиа. Бесспорно. Но я думаю, что это занимает очень много времени. Все равно ты должен в это вложиться, особенно по времени. К сожалению, пока я не могу себе позволить отдыхать от фигурного катания. Потому что это мой основной доход.

И к счастью, я безумно кайфую от постановок. Мне это очень нравится. Это помогает мне себя реализовывать. Я вижу свой прогресс в этом, я реально очень работоспособна в этом плане, могу работать очень много часов подряд, могу работать в любом состоянии.

Работать тренером, конечно, тяжело. Это выматывает. Но вот именно постановочная работа, подбор музыки, нарезка музыки, обработка музыки, постановка хореографии — я могу в этом найти все, чем я хотела бы заниматься.

Бесспорно, после спорта хочется какого-то внимания, хочется показывать себя, хочется быть на публике. Это не отнять. И я не буду скрывать и говорить, что мне этого не хочется. Но в постановках я реально могу раскрывать себя, помогать раскрыться детям.

Если бы мне сказали выбрать какую-то одну вещь, которая у меня сто процентов получается и которой я готова заниматься всю жизнь, наверное, я выберу постановки. Потому что это то, что я уже попробовала, и то, в чем я могу двигаться дальше, развиваться и так далее.

Но никто нам не запрещает заниматься одновременно несколькими делами, поэтому у меня есть в планах попробовать себя в каких-то новых интересных проектах. Были бы предложения интересные», — сказала Константинова в интервью на ютуб-канале Елизаветы Худайбердиевой.

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19 комментариев
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Ответ Тайга86
Молодец что остановилась на том, что знакомо, комфортно и доходно. Ну и в 23 года рассказывать о своей работоспособности небывалой, про работу несколько часов подряд и в любом состоянии, улыбнуло конечно) Странно, если было бы по другому. Мишин с Москвиной не дадут соврать)
Справедливости ради, стоять 8 часов на ногах в коньках, да ещё и показывать постановки ученикам - это действительно непросто. С другой стороны да, Стасе 23 - в этом возрасте и не такие нагрузки можно выдерживать
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Молодец что остановилась на том, что знакомо, комфортно и доходно. Ну и в 23 года рассказывать о своей работоспособности небывалой, про работу несколько часов подряд и в любом состоянии, улыбнуло конечно) Странно, если было бы по другому. Мишин с Москвиной не дадут соврать)
+14
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+9
Ответ Тайга86
Молодец что остановилась на том, что знакомо, комфортно и доходно. Ну и в 23 года рассказывать о своей работоспособности небывалой, про работу несколько часов подряд и в любом состоянии, улыбнуло конечно) Странно, если было бы по другому. Мишин с Москвиной не дадут соврать)
«Странно» это считать, что уставать и болеть можно только после 90. Мишин и Москвина молодцы, но это не значит, что всем остальным людям в мире нельзя теперь болеть, уставать, грустить и не хотеть иногда работать.
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Очень часто именно спортсмены, которые не смогли реализовать себя в спорте, становятся отличными тренерами. Стасе огромной удачи и вдохновения!
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Реализуй себя там, к чему есть способности, навык и какой-то опыт. Тем более, что это приносит материальное и моральное удовлетворение. А попробовать что-то иное или совмещать с основным занятием всегда успеешь, лишь бы оно не мешало основному занятию.
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Ну и отлично , Станислава нашла себя и сейчас довольна. Приятно!
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Человек всю жизнь учится, Позновать новое естественно. Успехов и дальше.
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Молодец, Стася! О ее работе с огромным уважением отзываются родители, а дети вообще в ней души не чают! Хочу пожелать Стасе счастья, удачи в жизни, спорте и чтобы все мечты сбывались!
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Во как. То есть Константинова, без всяких медиа и прочей звездности вполне нормально зарабатывает для себя.
А теперь представьте сколько хапают Ягудины, Авербухи и прочие звездюлинки.
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Ответ Лемур
Во как. То есть Константинова, без всяких медиа и прочей звездности вполне нормально зарабатывает для себя. А теперь представьте сколько хапают Ягудины, Авербухи и прочие звездюлинки.
У каждого человека свой порог "нормально зарабатываю, мне достаточно".
Я очень рада, что Стася занимается любимым делом, получает от этого удовольствие.
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Как я рада, что Станислава нашла свое призвание и занимается любимым делом! Хорошо, что у детейх есть такой думающий и прекрасный тренер! Станиславе всего самого наилучшего!
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А мы всё ждём и ждём записи программы Стаси для РВ!)))
По-моему, то, что это видео так и не появилось, яснее ясного говорит о том, что организаторы шоу не просто так ей отказали. Если бы постановка была хорошая, Станислава точно её выложила бы через пару дней после РВ
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Ответ Тайга86
Не обязательно все 8 часов в коньках, можно из них 4 без. Плюс перерывы и тд. Да и думаю, что у Стаси к конькам по несколько часов, за время карьеры сформировался устойчивый иммунитет
При постановке программ детям - обязательно. Им все надо на себе показывать
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Ответ Лемур
Во как. То есть Константинова, без всяких медиа и прочей звездности вполне нормально зарабатывает для себя. А теперь представьте сколько хапают Ягудины, Авербухи и прочие звездюлинки.
Чтобы быть в медиа, к слову и справедливости для, нужно быть более титулованной и более узнаваемой. Стася может быть и хотела б слегка помедийничать, но запросов думаю нет на нее. Остаются шоу, и не совсем работа-праздник, но зато та сфера, где она что-то умеет и может заработать не настолько будучи узнаваемой и востребованной как в медиа.
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