Станислава Константинова: «Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Могу себя полностью обеспечить, даже больше, чем нужно»

Станислава Константинова рассказала о заработке в фигурном катании.

Константинова работает тренером на сборах фигуристов и ставит программы.

«Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Я неплохо зарабатываю. Могу себя полностью обеспечить. Даже больше, чем нужно. Конечно, нет предела совершенству, но у меня есть какой-то минимум, который в целом на данный момент устраивает. Какой-то жесткой потребности у меня нет.

Конечно, мне хотелось бы попробовать себя в медиа. Бесспорно. Но я думаю, что это занимает очень много времени. Все равно ты должен в это вложиться, особенно по времени. К сожалению, пока я не могу себе позволить отдыхать от фигурного катания. Потому что это мой основной доход.

И к счастью, я безумно кайфую от постановок. Мне это очень нравится. Это помогает мне себя реализовывать. Я вижу свой прогресс в этом, я реально очень работоспособна в этом плане, могу работать очень много часов подряд, могу работать в любом состоянии.

Работать тренером, конечно, тяжело. Это выматывает. Но вот именно постановочная работа, подбор музыки, нарезка музыки, обработка музыки, постановка хореографии — я могу в этом найти все, чем я хотела бы заниматься.

Бесспорно, после спорта хочется какого-то внимания, хочется показывать себя, хочется быть на публике. Это не отнять. И я не буду скрывать и говорить, что мне этого не хочется. Но в постановках я реально могу раскрывать себя, помогать раскрыться детям.

Если бы мне сказали выбрать какую-то одну вещь, которая у меня сто процентов получается и которой я готова заниматься всю жизнь, наверное, я выберу постановки. Потому что это то, что я уже попробовала, и то, в чем я могу двигаться дальше, развиваться и так далее.

Но никто нам не запрещает заниматься одновременно несколькими делами, поэтому у меня есть в планах попробовать себя в каких-то новых интересных проектах. Были бы предложения интересные», — сказала в интервью на ютуб-канале .